“Milano Set Mediterraneo”: la Puglia incanta il Castello Sforzesco tra arte, tradizione e impegno sociale

Omaggio al maestro ceramista Giuseppe Spagnulo e dono simbolico di una “Pupa”. A ottobre l’appuntamento in Puglia con “Passerella Mediterranea – donne NON pupe”.

MILANO – Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con “Milano Set Mediterraneo”, l’evento dedicato alla valorizzazione dell’arte, della cultura e dell’alto artigianato pugliese, promosso dall’associazione Urban Events con il sostegno della Regione Puglia, del Comune di Milano, e con il coinvolgimento dei Comuni di Grottaglie, Manduria, Porto Cesareo e Terlizzi, in collaborazione con Puglia Culture e le Camere di Commercio di Taranto e Brindisi.

Giunto alla sua quarta edizione, il progetto ha avuto quest’anno come cuore pulsante due iniziative di forte impatto culturale ed emotivo, presentate al Castello Sforzesco di Milano.

Il 29 aprile si è inaugurata la mostra “Di terra e di fuoco. Sculture di Giuseppe Spagnulo”, un omaggio al grande ceramista pugliese originario di Grottaglie, le cui opere in terracotta dialogano con le collezioni museali milanesi. Un artista che ha vissuto e operato a lungo a Milano, e che viene ora celebrato come simbolo del profondo legame tra Sud e Nord.

«Celebriamo oggi uno dei tanti germogli pugliesi fioriti a Milano, come Giuseppe Spagnulo – ha dichiarato l’assessora regionale alla Cultura Viviana Matrangola – e con lui portiamo in questa città tutta la bellezza della nostra terra, tra ceramiche, luminarie, cartapesta, sartoria e paesaggi unici. La Puglia si racconta come un vero e proprio Paese delle Meraviglie».

Durante l’evento è stata anche donata al Comune di Milano una “Pupa”, iconico personaggio in ceramica della tradizione grottagliese, simbolo del premio “donne NON pupe”, ideato dalla designer Carmela Comes. La scultura, realizzata dal giovane maestro ceramista Gaetano Fasano, è oggi esposta nella Pinacoteca del Castello Sforzesco, in dialogo con gli affreschi delle “Storie di Griselda” della Camera Picta Roccabianca, per un messaggio potente contro la violenza di genere e le discriminazioni.

Nei due giorni dell’iniziativa, presso i Dazi dell’Arco della Pace, si è svolto il percorso espositivo “La Puglia il Paese delle Meraviglie”, tra artigianato ceramico, sartoria da sposa, luminarie, sapori tipici, dj set a cura di Radio Monte Carlo, e degustazioni di eccellenze enogastronomiche pugliesi.

«Tutte le nostre politiche culturali si fondano sul concetto di “radici e ali” – ha spiegato Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia –: custodire la nostra identità e, al tempo stesso, aprirsi al mondo. È questa la chiave di uno sviluppo autentico per una grande regione del Sud».

Il progetto guarda già al prossimo appuntamento: dal 10 al 12 ottobre 2025, in Puglia, si svolgerà la decima edizione di “Passerella Mediterranea”, tra Grottaglie, Manduria e Porto Cesareo. Anche quest’anno sarà conferito il premio “donne NON pupe”, destinato a figure e realtà che si distinguono nella lotta contro la violenza sulle donne. Tra le premiate delle passate edizioni: Gessica Notaro, Fiorella Mannoia, Alessia Glaviano, la Casa delle Donne di Roma e l’associazione Di.Re – Donne in Rete contro la Violenza.

Un progetto che si conferma come eccellente esempio di sinergia pubblico-privato, grazie alla partecipazione attiva di numerose realtà dell’artigianato pugliese di qualità e operatori del settore wedding, design, hospitality e arte.