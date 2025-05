Outside Festival 2025: Grottaglie al centro della scena urban italiana

Il prossimo 31 maggio, Grottaglie si prepara a diventare il cuore pulsante della scena urban italiana con l’attesissima edizione 2025 dell’Outside Festival, una giornata all’insegna di musica, sport, cultura e contaminazioni creative. Un evento pensato per trasformare la città in un crocevia di energie, stili e visioni, dove le vibrazioni dell’hip hop, della trap e dell’elettronica si fonderanno con performance live, esibizioni sportive e street culture.L’Outside Festival 2025 si terrà presso il Campus Campitelli di Grottaglie. I cancelli apriranno alle ore 17:00, dando il via a una lunga maratona di musica, performance ed energia. L’area evento ospiterà alcuni tra i nomi più forti del panorama nazionale: Nerissima Serpe, uno dei nomi più ladi della scena hiphop italiana, con quasi due milioni di ascolti mensili su Spotify, porterà sul palco la sua estetica cupa e tagliente che ha conquistato pubblico e critica; Nerone, fresco del lancio del nuovo album Penkiller, noto per i suoi live carichi di tecnica e intensità, sarà uno dei protagonisti più attesi; insieme a loro anche Young Hash, talento emergente della provincia di Bari, capace di unire sonorità trap e drill con testi introspettivi e diretti. A completare l’esperienza musicale, il DJ set di Matra, che guiderà il pubblico in un viaggio sonoro tra beat elettronici, hip hop e contaminazioni club, e U Kippr, giovane promessa scoperta grazie alla vittoria del contest freestyle legato all’Uno Maggio Taranto, che si guadagna così un posto d’onore sul palco dell’Outside.Ma l’Outside Festival è molto più di musica. È un vero e proprio ecosistema culturale e creativo, pensato per offrire un’esperienza immersiva e condivisa. L’area evento sarà animata da: una zona sportiva open air, dove si potrà assistere a esibizioni e prendere parte a sessioni di allenamento e performance live; Un’area merch ricca di brand indipendenti, collezioni streetwear, accessori esclusivi e prodotti unici, espressione della creatività urban contemporanea; Una zona food & drink con proposte di street food, per una pausa di gusto tra un concerto e l’altro.L’Outside Festival è realizzato da AWA Productions, in collaborazione con Starway, Cielo, K100 ENT, Plasmar, WAW Music, Live Ticker, TicketSms e Maldarizzi Automotive Partner e con il patrocinio del Comune di Grottaglie e di Puglia Sounds, nell’ambito del progetto Galattica promosso dalla Regione Puglia. I biglietti sono disponibili su Liveticket e TicketSms, e il consiglio è di affrettarsi: l’appuntamento promette sold out e si preannuncia come uno degli eventi più coinvolgenti dell’estate pugliese.