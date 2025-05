Serie A, Lecce: due giornate di squalifica per Ante Rebic. Salterà l'inizio della prossima stagione

- Brutta chiusura di campionato per Ante Rebic. L’attaccante croato del Lecce è stato squalificato per due giornate in Serie A a causa di un comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale. L’episodio è avvenuto al termine del primo tempo della sfida contro la Lazio, disputata allo stadio “Olimpico” e vinta 1-0 dai salentini nell’ultima giornata di campionato.

Secondo quanto riportato nel referto arbitrale, Rebic ha più volte protestato in maniera reiterata mentre rientrava negli spogliatoi, rivolgendosi con toni accesi all’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna e ai due assistenti.

Nel corso di questa stagione, l’ex Milan ha collezionato 27 presenze con la maglia del Lecce. Il suo curriculum vanta esperienze in club prestigiosi come Beşiktaş, Eintracht Francoforte, Milan e Fiorentina, oltre a tappe giovanili in Croazia con RNK Spalato, NK Imotski e NK Vinjani. In Nazionale, Rebic ha disputato 42 partite con la selezione maggiore della Croazia e 8 con l’Under 21.

La squalifica lo terrà fuori dalle prime due giornate della prossima Serie A, un’assenza che potrebbe pesare sull’avvio della nuova stagione per i giallorossi. Il contratto del classe 1993 è in scadenza il 30 giugno 2025, ma non è ancora chiaro se il club intenda puntare ancora su di lui.

Nei prossimi mesi, il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, sarà chiamato a valutare il futuro del giocatore: rinnovo o addio, la decisione è attesa entro l’estate.