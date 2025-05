Turi, controlli nella campagna cerasicola: 6 lavoratori irregolari e oltre 22mila euro di ammende

TURI – Questa mattina è stata condotta un’importante operazione ispettiva nell’ambito della campagna cerasicola, volta a contrastare l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, oltre a garantire il rispetto delle normative su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’intervento, svolto congiuntamente dai Carabinieri della Stazione di Turi e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bari, ha interessato due aziende individuali operanti sul territorio.

Durante i controlli sono stati verificati complessivamente 10 lavoratori, di cui ben 6 risultati in situazione di irregolarità. Le violazioni riscontrate hanno portato all’elevazione di ammende per un totale di 22.221,88 euro. I titolari delle due aziende sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per omessa formazione dei dipendenti e violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

L’operazione conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela dei diritti dei lavoratori e nel contrasto a ogni forma di illegalità nel settore agricolo, particolarmente esposto al rischio di sfruttamento durante i periodi di raccolta intensiva.

Resta fermo il principio di presunzione di innocenza per gli indagati: l’eventuale colpevolezza in merito agli illeciti contestati sarà accertata nelle competenti sedi giudiziarie.