Palmisano (M5S): “Scene raccapriccianti allo stadio di Bari, la violenza non può far parte dello sport”

BARI – “Le scene di violenza andate in scena all’esterno dello stadio San Nicola di Bari sono raccapriccianti e totalmente lontane dai valori che dovrebbero essere alla base dello sport”. A dichiararlo è l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano, commentando i gravi episodi verificatisi durante la contestazione dopo Bari-Pisa.

“Non c’è amarezza per un risultato sportivo – prosegue Palmisano – che possa giustificare atti che mettono a rischio l’incolumità dei presenti, bambini compresi, come purtroppo è accaduto domenica. Fortunatamente il piccolo coinvolto non ha riportato conseguenze fisiche, ma il trauma rimarrà”.

L’europarlamentare esprime anche apprezzamento per la tempestiva reazione delle autorità: “Desidero ringraziare la procura e la questura di Bari per l’efficacia e la rapidità con cui hanno agito. Gli arresti eseguiti sono un primo segnale importante e indicano che la violenza non resterà impunita”.

Palmisano lancia infine un appello: “Occorre ripensare completamente l’approccio culturale allo sport. Il calcio e gli stadi devono tornare a essere luoghi di passione, aggregazione e gioia, soprattutto per i più piccoli. La prevaricazione e la brutalità allontanano le famiglie e spengono l'entusiasmo delle nuove generazioni. Serve un cambiamento radicale per restituire dignità e sicurezza allo sport italiano”.