Paura a Palese: ciclista investito da un taxi sulla strada per l’aeroporto

BARI – Paura nel pomeriggio a Palese, sulla strada che conduce all’aeroporto di Bari, dove si è verificato un violento incidente stradale. Un tassista ha investito un ciclista che stava percorrendo il tratto in direzione dello scalo aeroportuale.

L’impatto è stato particolarmente violento: il ciclista è stato sbalzato dal mezzo e la sua bicicletta si è spezzata in due a causa dell’urto. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stato comunque sottoposto ad accertamenti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Traffico rallentato nella zona per consentire le operazioni di soccorso e i controlli.