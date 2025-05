Ristorazione e accoglienza: la ricetta per un turismo sicuro e di valore

Grande partecipazione al convegno a Trani per promuovere un modello di ospitalità fondato su legalità, qualità e collaborazione

TRANI – Un territorio sicuro, accogliente e competitivo: questa la visione condivisa da istituzioni, imprenditori e operatori del settore durante il convegno “Ristorazione e accoglienza: nuove prospettive del territorio su sicurezza e turismo di qualità. Ospitalità sicura, turismo di valore”, tenutosi nella suggestiva cornice della nuova struttura Gallo Ricevimenti sul Mare a Trani. L’evento, organizzato da Pro Artibus con il patrocinio del Comune di Trani, ha visto una nutrita partecipazione di pubblico e un confronto vivace tra le diverse anime del comparto turistico ed enogastronomico.

Moderato dal giornalista Giancarlo Fiume (caporedattore TGR RAI Puglia), l'incontro ha messo in luce il legame sempre più stretto tra sicurezza, legalità e sviluppo turistico, valorizzando l’idea di un’accoglienza autentica e di qualità come volano per l’economia locale.

Territorio più sicuro, turismo in crescita

Nel suo intervento, il sindaco di Trani Amedeo Bottaro ha sottolineato la trasformazione della città negli ultimi anni, grazie a una riqualificazione urbana che ha migliorato l’attrattività turistica. «Trani è cambiata profondamente – ha dichiarato – oggi accoglie un turismo di alto livello grazie anche alle strutture eccellenti presenti sul territorio».

L’assessore regionale Gianfranco Lopane, con delega a Turismo e Sviluppo, ha evidenziato l’importanza di guardare non solo ai numeri, ma alla qualità del turismo: «La Puglia cresce non solo per arrivi e presenze, ma per la capacità delle imprese di adeguarsi a standard competitivi, come dimostra il modello organizzativo delle DMO (Destination Management Organization), che favorisce una visione integrata e strutturata dell’offerta territoriale».

Legalità e prevenzione come pilastri

Il convegno ha rappresentato anche un’importante occasione per riflettere sul ruolo della legalità come base per una crescita sana del settore. Il questore della BAT Alfredo Fabbrocini ha parlato di prevenzione e controllo del territorio come strumenti indispensabili per contrastare fenomeni come la malamovida e tutelare le aree turistiche: «Un territorio curato e accogliente stimola il rispetto e scoraggia i comportamenti dannosi».

Un concetto ribadito anche dal procuratore della Repubblica Renato Nitti, che ha posto l’accento sul danno arrecato agli imprenditori onesti dalla concorrenza sleale e dalle evasioni fiscali: «Contrastare l’illegalità, anche nei piccoli reati, significa favorire un’economia sana e competitiva».

Il colonnello Pierluca Cassano, comandante provinciale della Guardia di Finanza, ha parlato della lealtà tra imprese come valore da tutelare e incentivare: «La competitività è sana solo se avviene nel rispetto delle regole».

Salute pubblica e qualità dell’offerta

Nel contesto della ristorazione di qualità, la tutela della salute pubblica riveste un ruolo chiave. Lo ha ricordato il direttore sanitario ASL BAT Alessandro Scelzi, illustrando il lavoro svolto dal dipartimento di prevenzione nella sicurezza alimentare: «È un’attività complessa ma fondamentale, che tutela i consumatori e rafforza la fiducia nel nostro sistema di accoglienza».

La voce degli imprenditori

A chiudere la sessione di interventi, il contributo di Alessandro Gallo, padrone di casa e imprenditore simbolo di un'accoglienza attenta e moderna: «Oggi si parla di “ospitalità sicura” e “turismo di valore”. Per raggiungere questi obiettivi servono investimenti, collaborazione e un sistema che sostenga le imprese virtuose. Solo così il soggiorno dei turisti può prolungarsi e diventare esperienza autentica».

Un dibattito ricco e partecipato

Molto vivace il dibattito finale con il pubblico, arricchito da contributi significativi di rappresentanti del settore: Mario Landriscina (Assoturismo Confesercenti Puglia), Francesco Caizzi (Federalberghi Puglia), Nicola Pertuso (FIPE Bari-Bat), Antonella Silvestri (ITS F&B Trani), Francesco Anzelmo (Visit Trani), Michele Matera (imprenditore), e Niki Battaglia (direttore Palazzo delle Arti Beltrani).

L’evento si è concluso con un messaggio chiaro: turismo, sicurezza e legalità camminano insieme. Solo valorizzando le eccellenze del territorio in un sistema ben organizzato e sicuro si può costruire un modello di turismo duraturo, sostenibile e di qualità.