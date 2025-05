Parte la rassegna Giardini di Pietra – Luoghi, versi e storie a Bari Vecchia: fino al 31 maggio la corte Bianchi Dottula palcoscenico aperto a tutti con eventi culturali e mostre

La rassegna è realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Bari (CUP: J35J25000000005), organizzata da Aps Martinus, Aps Incontri, PugliArte e CPES con la collaborazione di Zefiro Aps, I Custodi della Bellezza Aps, Ass. Bari Capitale del Mediterraneo, Teatro Irregolare Aps, Militia Sancti Nicolai, Nuvolario Aps, Bari Social Book. Sponsor: Garofoli spa. Partner: loudit – italian loudspeakers, Panificio Santa Rita, DontBEEScared, Marelli Lighting, edizionidipagina, biopack srl.



Info: 389.1031570 (whatsapp) -



Link evento: https://www.facebook.com/events/610245302031940 Inoltre il concerto con mostra d’arte digitale “Unione, non congiunzione” a cura dell’Ass. Nuvolario previsto il 17 maggio alle ore 19 e l’incontro tecnico “Madonna del Pozzo Experience” (16 maggio, ore 18) a cura di Cpes. Ogni domenica vi saranno inoltre delle visite guidate a cura di PugliArte alla scoperta del ricco patrimonio culturale di Bari, e non solo, e la sua bellezza nascosta: pittoreschi archi e suggestive corti, monasteri scomparsi e millenarie chiese (tra le quali proprio San Martino), strade ed eleganti edifici, luoghi custodi di storie e leggende che hanno plasmato il tessuto sociale del territorio nel corso dei secoli: un viaggio affascinante dove storia e arte si fondono in un suggestivo scenario di giardini di pietra.La rassegna è realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Bari (CUP: J35J25000000005), organizzata da Aps Martinus, Aps Incontri, PugliArte e CPES con la collaborazione di Zefiro Aps, I Custodi della Bellezza Aps, Ass. Bari Capitale del Mediterraneo, Teatro Irregolare Aps, Militia Sancti Nicolai, Nuvolario Aps, Bari Social Book. Sponsor: Garofoli spa. Partner: loudit – italian loudspeakers, Panificio Santa Rita, DontBEEScared, Marelli Lighting, edizionidipagina, biopack srl.: 389.1031570 (whatsapp) - martinus.spazioartetempo@gmail.com

L’evento è ispirato all’antica tradizione del “Maggio barese” e prevede eventi culturali, mostre d’arte, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, concerti e visite guidate nel centro storico cittadino. La rassegna ha inoltre l’obiettivo di raccogliere fondi destinati al restauro e alla rifunzionalizzazione della chiesa di San Martino, riaperta dopo 60 anni di oblio dall’Aps Martinus. La millenaria chiesa sarà proprio uno dei luoghi visitabili durante i tanti eventi in programma ma il vero luogo chiave della rassegna sarà la scenografica corte del palazzo Bianchi Dottula, che diventerà nuovamente un palcoscenico aperto a tutti durante il mese di maggio dove saranno narrate le storie di Bari, le tradizioni e i segreti che si celano dietro le sue facciate di pietra.“Con questa rassegna abbiamo voluto portare arte, cultura, musica, spettacolo e poesia nelle corti di Bari Vecchia: palcoscenici popolari dove per secoli si è svolta la quotidianità dei baresi – spiegano i rappresentanti dell’Aps Martinus -. Il nostro obiettivo nei prossimi anni è quello di creare eventi itineranti in più luoghi storici di Bari e far rinascere questi “giardini di pietra”, dove ogni singola pietra è protagonista di una storia secolare, un passato che è elemento identitario di tutta la comunità”.La Corte Bianchi Dottula ospiterà per tutto il mese le mostre fotografiche e d’arte dedicate alla città di Bari e ai suoi “culti” religiosi e sportivi a cura di M. Vernone, M. Cassano, A. Lupelli e F. Capriati. 4 gli appuntamenti letterari (inseriti nel calendario Intelleggo… de Il Maggio dei Libri, in collaborazione con Bari Social Book) con le presentazioni di libri (ore 18): il 15 maggio “In punta di matita. L’arte di Frate Menotti” di N. Cortone, G. Perrino e F. Quarto, il 22 maggio “Puglie Terre di miele” di S. Minervini, il 23 maggio la doppia presentazione con reading di poesie e momenti musicale di “Chelandia!” di M. Aprile e “In Puglia” di P. Meli e infine il 31 maggio col volume “Musei Diocesani di Puglia” di G. Annibaldis. Il programma prevede inoltre due originali momenti teatrali (ore 19) il 24 maggio con “Uè l’auì” della Compagnia Teatrale A Sud recitato in dialetto barese e il 29 maggio con “Patatrak” spettacolo di improvvisazione teatrale della compagnia Teatro Irregolare.