PD Puglia: venerdì 30 maggio l’Assemblea Regionale a Bari con De Santis, Emiliano, Decaro e Boccia per sostenere i 5 SÌ ai referendum su lavoro e diritti

BARI – Il Partito Democratico della Puglia si dà appuntamento a, venerdì, presso l’, per l’dedicata aipromossi su temi cruciali come la tutela del lavoro, i diritti fondamentali e la giustizia sociale.

Un importante momento di confronto politico aperto e partecipato, che vedrà la presenza dei principali rappresentanti istituzionali e politici del PD pugliese e nazionale. Tra gli interventi previsti:

Domenico De Santis , segretario regionale del PD Puglia

Michele Emiliano , presidente della Regione Puglia

Antonio Decaro , sindaco metropolitano di Bari

Francesco Boccia, capogruppo PD al Senato

Insieme a loro anche Lia Azzarone, Gigia Bucci, Paolo Campo, Loredana Capone, Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi.

Durante i lavori dell’assemblea saranno analizzati nel dettaglio i cinque quesiti referendari, con l’obiettivo di lanciare una mobilitazione diffusa in tutta la regione, basata sulla consapevolezza e sulla partecipazione attiva dei territori. Al centro del dibattito: la dignità del lavoro, la sicurezza nei luoghi di impiego, la difesa dei diritti sociali e il rafforzamento della partecipazione democratica.

«Vogliamo costruire un movimento largo, che parta dal basso e metta al centro le persone – ha dichiarato De Santis –. Il sostegno ai cinque SÌ è un impegno che riguarda tutti, perché parla di libertà, giustizia e futuro».

L’appuntamento è aperto a tutte e tutti. Un’occasione per rilanciare il dialogo tra partito, società civile e mondo del lavoro, in una fase cruciale per i diritti e la democrazia.