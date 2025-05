29 maggio 2005: Papa Benedetto XVI a Bari

NICOLA ZUCCARO - Domenica 29 maggio 2005. Vent'anni fa, Papa Benedetto XVI giunse a Bari per la chiusura del Congresso Eucaristico Nazionale tenutosi dal 22 maggio presso la Fiera del Levante. Accolto da circa 200.000 fedeli sulla spianata di Marisabella, il nuovo Papa presiedette la solenne concelebrazione eucaristica nel corso della quale definì Bari " Città felice, terra di incontro e dialogo" con i fratelli cristiani d'Oriente per la custodia delle ossa di San Nicola, il Santo che unisce cattolici e ortodossi per la sua venerazione.





Dopo questo richiamo ecumenico, Benedetto XVI rivelò che al suo posto avrebbe voluto essere il compianto Papa Giovanni Paolo II al quale subentrò il 19 aprile 2005 a seguito della sua elezione al soglio pontificio. Al termine della Santa Messa che coincise anche con la sua prima visita pastorale in Italia, Benedetto XVI (noto anche come Joseph Ratzinger) continuò a ricevere l'acclamazione della folla mentre raggiungeva, a bordo della Papamobile, il terreno di gioco dell'attiguo Centro Universitario Sportivo per salire sull'elicottero che lo riportò in Vaticano.