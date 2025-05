“Postquam 2”: la miniserie degli studenti del Santarella-De Lilla torna sul grande schermo

Mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 16:30 la prima presso Anche Cinema di Bari

Bari, 22 maggio 2025 – Dopo il sorprendente successo della prima stagione, torna sul grande schermo “Postquam”, la serie fantasy realizzata dagli studenti dell’Istituto Professionale Santarella-De Lilla di Bari. Il secondo capitolo della miniserie, intitolato “Postquam 2”, verrà presentato in anteprima mercoledì 28 maggio alle ore 16:30 presso Anche Cinema di Bari.

Prodotta da Dinamo Film e diretta dal regista Michele Falleri, la serie è frutto di un intenso lavoro creativo e laboratoriale che ha coinvolto attivamente i giovani studenti, protagonisti sia davanti che dietro la macchina da presa. Un progetto che unisce educazione, espressione artistica e sperimentazione cinematografica, promosso con il sostegno di Regione Puglia, Apulia Film Commission, ARET Puglia Promozione e Comune di Bari, e vincitore del bando nazionale “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione C Visioni Fuori-Luogo, promosso da Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero della Cultura.

Dopo l’apocalisse raccontata nella prima stagione, “Postquam 2” ci riporta nel mondo dei ragazzi sopravvissuti, ora disgregati ma ancora guidati da Luià, leader carismatico costretto a fare i conti con i propri demoni interiori. In un paesaggio spoglio e simbolico, il gruppo incontra Luna, figura enigmatica a capo di un nuovo gruppo di giovani, che diventerà motore di speranza e cambiamento. Le puntate, tre in tutto, si muovono tra tensioni filosofiche, visioni mistiche, silenzi carichi di significato e un’estetica visiva che oscilla tra il surreale e il profondamente umano.

Temi come la fede, la memoria, il senso dell’esistenza e il bisogno di rinascita attraversano l’intera stagione, che si configura non solo come una storia di sopravvivenza, ma come una riflessione corale sull’identità umana e sul ruolo delle nuove generazioni nella ricostruzione di un mondo perduto.

“La fede e il ricordo di un mondo che ha dimenticato il proprio passato diventano il seme di una rinascita possibile, affidata a una nuova generazione capace di bellezza, coraggio e salvezza.”

Un progetto che dimostra come la scuola possa diventare un laboratorio creativo dove i ragazzi imparano a raccontare il mondo e se stessi, utilizzando il linguaggio audiovisivo come strumento di crescita, consapevolezza e trasformazione.

Appuntamento dunque a mercoledì 28 maggio alle 16:30 presso Anche Cinema Bari per lasciarsi trasportare nel nuovo viaggio di “Postquam 2”.