Premio Europeo Giustina Rocca, II Edizione: un inno al talento e all’eredità della prima avvocata della storia

– Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la seconda edizione del, che ha riunito giuriste da tutta Europa per celebrare l’eredità della pioniera tranese del diritto e della parità di genere. L’evento, tenutosi il 23 e 24 maggio 2025 a Trani, ha premiato l’eccellenza giuridica femminile con una cerimonia di alto profilo, tra istituzioni, cultura e memoria storica.

Una figura simbolo di parità e modernità

Giustina Rocca, vissuta nel 1500, è riconosciuta come la prima avvocata della storia: rese un lodo arbitrale l’8 aprile 1500 in lingua volgare e abiti muliebri, pretendendo e ottenendo il compenso al pari dei colleghi uomini. La sua figura è diventata emblema dell’uguaglianza di genere nelle professioni giuridiche e fonte di ispirazione per le nuove generazioni di avvocate europee.

Le vincitrici: sei giuriste d’eccellenza

Sul podio della II Edizione si è distinta Margherita Capriulo, giovane avvocata tarantina attiva tra la Puglia e Bruxelles, premiata per il suo elaborato sul ruolo delle donne nelle professioni legali nell’era dell’intelligenza artificiale. A lei il premio di 2.000 euro conferito dalla Città di Trani.

Seguono:

2ª classificata : avv. Nunzia Parra (Foro di Perugia), premio di 1.500 euro ;

3ª classificata : avv. Alessandra Castellino (Foro di Palermo), 1.000 euro ;

4ª-6ª classificate: avv. Giorgia Vallati (Ascoli Piceno), avv. Marilena Lepore e avv. Luana Tritto (entrambe del Foro di Bari), omaggiate con stampe artistiche, zaini portatoga e altri premi simbolici.

Un riconoscimento speciale, “La Toga di Giustina”, è stato assegnato all’avv. Valentina Di Maria (Foro di Napoli), per la sua opera di divulgazione sull’eredità della Rocca.

Un evento europeo sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento

Organizzato dal Centro Studi Giustina Rocca, il premio ha ricevuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Puglia, della Città di Trani e di molte altre istituzioni, con la collaborazione di Lions Club, Ordine degli Avvocati, Università di Bari, Croce Bianca e Osservatorio Giuridico Italiano. RAI Puglia ha seguito l’evento come media partner.

La cerimonia e le celebrazioni

Nella Biblioteca comunale “Giovanni Bovio” di Trani, la cerimonia è stata condotta con grande eleganza dall’avv. Tiziana Barrella, presidente dell’OGI, affiancata dall’ing. Elio Loiodice. Presenti numerose autorità, tra cui le assessore regionali Viviana Matrangola e Debora Ciliento, la dott.ssa Margherita Farnelli, il prefetto Antonio Apruzzese, e gli avvocati del comitato organizzatore.

La giornata è proseguita tra momenti culturali e conviviali: aperitivo tipico nel centro storico, premi di sponsor come Skémata Toghe d’Autore, Duepuntozero Edizioni, Nolita, e una visita guidata sui luoghi simbolo della vita di Giustina Rocca.

Un messaggio di futuro

Il Premio Europeo Giustina Rocca rappresenta oggi uno dei più prestigiosi riconoscimenti per le giuriste europee, promuovendo l’uguaglianza di genere, l’internazionalizzazione delle professioni giuridiche e il dialogo tra passato e futuro. Grazie all’impegno del comitato e al sostegno di numerosi partner, il premio si consolida come appuntamento annuale imprescindibile nel panorama giuridico e culturale europeo.

Info e aggiornamenti su www.giustinarocca.com – info@giustinarocca.com