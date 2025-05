New York, turista italiano sequestrato e torturato: identificato il 28enne Michael Valentino Teofrasto Carturan

– È stato identificato in, 28 anni, il giovane turista italiano vittima di undurati settimane in un appartamento della Grande Mela. La notizia, confermata dalla, ha scosso l’opinione pubblica per la brutalità della vicenda e i suoi inquietanti contorni.

Carturan, secondo le ricostruzioni fornite dagli investigatori, sarebbe stato tenuto prigioniero per diversi giorni da almeno tre persone. A capo dell’organizzazione ci sarebbe John Woeltz, noto nel mondo degli investimenti in criptovalute, che avrebbe ideato il sequestro con l’obiettivo di ottenere le password degli account digitali del giovane.

Le autorità statunitensi hanno rinvenuto nell’appartamento prove schiaccianti, tra cui fotografie della vittima legata con un filo elettrico e minacciata con una pistola alla testa. L’intento degli aguzzini, secondo gli inquirenti, era quello di accedere ai presunti beni digitali del ragazzo.

Oltre a Woeltz, è stata arrestata Beatrice Folchi, anche lei accusata di sequestro di persona. Una terza persona, coinvolta nel caso, è stata fermata ma attualmente si trova in libertà in attesa di ulteriori accertamenti.

La svolta è arrivata quando Carturan, riuscendo a sfuggire ai suoi sequestratori, ha chiesto aiuto e ha fatto scattare l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Il giovane è stato trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le cure mediche necessarie, per poi essere dimesso.