Presentazioni di libri, spettacoli teatrali, mostre e visite guidate: dal 4 al 31 maggio la seconda edizione di Giardini di Pietra – Luoghi, versi e storie a Bari Vecchia

La rassegna verrà anticipata da 2 eventi domenica 4 e lunedì 5 maggio e sarà presentata ufficialmente sabato 10 maggio 2025 dalle ore 18.00 presso la Corte Bianchi Dottula (strada dei Dottula 10 - Bari Vecchia) alla presenza dei rappresentanti delle associazioni e degli autori coinvolti. La rassegna culturale, che ha già avuto un ottimo riscontro nel 2024, è ispirata all’antica tradizione del “Maggio barese” e prevede eventi culturali, mostre d’arte, spettacoli teatrali in dialetto, presentazioni di libri, concerti e visite guidate nel centro storico cittadino.

La rassegna promuove la conoscenza della storia, dell’arte e dell’architettura di Bari e della Puglia oltre al recupero della memoria collettiva e della tradizione come elemento identitario per la comunità. Giardini di Pietra ha inoltre l’obiettivo di raccogliere fondi destinati al restauro e alla rifunzionalizzazione della chiesa di San Martino, riaperta dopo 60 anni di oblio dall’Aps Martinus.

La chiesa sarà proprio uno dei luoghi visitabili durante i tanti eventi in programma ma il vero luogo chiave della rassegna sarà la scenografica corte del palazzo Bianchi Dottula, suggestivo luogo riportata al suo antico splendore dopo un accurato restauro. La corte diventerà nuovamente un palcoscenico aperto a tutti durante tutto il mese di maggio dove saranno narrate le storie di Bari, le tradizioni e i segreti che si celano dietro le sue facciate di pietra.

Quest’anno lo sguardo della rassegna andrà oltre la città vecchia portando incontri che tratteranno luoghi, storie e racconti di tutta la Puglia. Partecipando alle visite guidate si avrà modo di esplorare il ricco patrimonio culturale di Bari, e non solo, e la sua bellezza nascosta: pittoreschi archi e suggestive corti, monasteri scomparsi e millenarie chiese (tra le quali proprio San Martino), strade ed eleganti edifici, luoghi custodi di storie e leggende che hanno plasmato il tessuto sociale del territorio nel corso dei secoli: un viaggio affascinante dove storia e arte si fondono in un suggestivo scenario di giardini di pietra.DOM. 04.05 - ore 10.30:Museo Diocesano di Bari (str. Ronchi - punto d’incontro)“BARI BIZANTINA” – Visita guidata a cura di PugliArteItinerario: Museo degli Exultet, Chiesa di San Martino e Chiesa di San Giovanni CrisostomoPrezzo: 10 € + 4 € ingresso Museo (*gratuito per i minori)Prenotazioni: 340.3394708 (whatsapp) indicando cognome e numero partecipantiLUN. 05.05 - ore 11.30:Camera di Commercio di Bari (C.so Cavour, 2)“IN PUNTA DI MATITA. L’ARTE DI FRATE MENOTTI” – Finissage della mostra a cura di Militia Sancti NicolaiUltimo giorno di apertura della mostra organizzata dall’Associazione timpanisti Militia Sancti Nicolai in occasione del centenario della morte di Frate Menotti, celebre artista e caricaturista barese. La mostra, curata da N. Cortone, N. Giorgio e S. Scianatico, vede l’esposizione di 40 preziose litografie provenienti dalla collezione privata di Sabino Scianatico, titolare della storica libreria Barium. Ingresso liberoSAB. 10.05 - ore 18.00:Corte Bianchi Dottula (str. dei Dottula, 10)“GIARDINI DI PIETRA – Luoghi, versi e storie a Bari Vecchia” Presentazione rassegna e inaugurazione mostre d’artePresentazione della rassegna con l’illustrazione dei singoli eventi da parte dei referenti delle associazioni e dei partner di progetto. Inaugurazione delle mostre d’arte di A. Lupelli, M. Cassano, M. Vernone e F. Capriati. Ingresso liberoda SAB. 10.05 a SAB 31.05:Corte Bianchi Dottula (str. dei Dottula, 10)Mostre d’arte:“CULTI. I BARESI TRA SAN NICOLA E IL PALLONE” di Alessandro Lupelli, “LA DEVOZIONE AL SANTO” di Michele Cassano, “FELICE BARI…” di Michele Vernone e “I MIRACOLI DEL SANTO” di Francesco Capriati. Gli sguardi di quattro diversi autori che narrano l’amore per la propria città, per le sue tradizioni e i suoi culti.Ingresso liberoDOM. 11.05 - ore 17.00:Chiesa di San Martino (str. Bianchi Dottula 3 – punto d’incontro)“DI ARCO IN ARCO con apertura di palazzo Zeuli” – Visita guidata a cura di PugliArteItinerario: Chiesa di San Martino, U pertone iìsse e ttrase, Palazzo Zeuli, Arco della Neve.Prezzo: 10 € (*gratuito per i minori)Prenotazioni: 340.3394708 (whatsapp) indicando cognome e num. partecipantiGIO. 15.05 - ore 18.00:Corte Bianchi Dottula (str. dei Dottula, 10)“IN PUNTA DI MATITA. L’ARTE DI FRATE MENOTTI NELLA COLLEZIONE SCIANATICO” (ed. pagina) Presentazione libroIl libro: Catalogo fotografico che illustra le 114 litografie del caricaturista barese Frate Menotti provenienti dalla collezione privata di Sabino Scianatico. Durante l’evento saranno esposte alcune delle litografie della collezione Scianatico. Intervengono: Nicola Cortone, Giulia Perrino e Francesco Quarto (autori), Giancarlo Liuzzi (Aps Martinus). Ingresso liberoVEN. 16.05 - ore 18.00:Corte Bianchi Dottula (str. dei Dottula, 10)“MADONNA DEL POZZO EXPERIENCE - La memoria dell’acqua nel santuario di Capurso” – Incontro tecnico a cura di CPES (Centro Promozione Edilizia Sud)Illustrazione del restauro del Santuario della Madonna del Pozzo di Capurso. Intervengono: Aurelia Pacelli (architetto), Grazia Lopedote (interior designer e geobiologa), Piero Losurdo (presidente CPES). Ingresso liberoSAB. 17.05 - ore 19.00:Corte Bianchi Dottula (str. dei Dottula, 10)“UNIONE NON CONGIUNZIONE - L'immaginazione come realtà fenomenica” – Concerto e mostra di stampe digitali a cura di Nuvolario ApsTema: La realtà danza tra grani inafferrabili, tesse lo spazio prima ancora che dello spazio prendiamo coscienza. Presentazione del disco "Unione, non congiunzione", di Pino di Lenne con esibizione dal vivo; mostra della raccolta omonima di stampe digitali ad opera di Davide Marrone. Ingresso libero (fino a esaurimento posti)DOM. 18.05 - ore 17.00:Ottica Foliero (piazza dell’Odegitria, 24 - punto d’incontro)“BARI NASCOSTA” – Visita guidata a cura di PugliArteItinerario: succorpo Cattedrale di S. Sabino, Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio e Chiesa di San Martino.Prezzo: 10 € + 3 € ticket Cattedrale (5 € per i non residenti nella diocesi Bari - Bitonto) (*gratuito per i minori)Prenotazioni: 340.3394708 (whatsapp) indicando cognome e numero partecipantiGIO. 22.05 - ore 18.00Corte Bianchi Dottula (str. dei Dottula, 10)“PUGLIE, TERRE DI MIELE” (ed. Montaonda) – Presentazione libro a cura di Zefiro ApsIl libro: Viaggio alla scoperta delle tracce nascoste, ma ancora presenti, dell’apicoltura tradizionale pugliese, attività cardine delle società mediterranee premoderne e non solo. Intervengono: Stefano Minervini (autore), Cristian Scalise (apicoltore), Luca Vitali (editore). Seguirà una degustazione di mieli a cura di DontBEEScared. Ingresso liberoVEN. 23.05 - ore 18.00Corte Bianchi Dottula (str. dei Dottula, 10)“DALLE CHELANDIE A PASOLINI – Bari mille anime unica meraviglia” – Dialogo in poesie e musica con i libri “Chelandia!” e “In Puglia”I libri: “Chelandia!” (ed. Centro Studi Baresi) di Michele Aprile, una baraonda di soffi musicali che, con ritmi e termini dialettali ricercati accompagna in un tempo fuori dal tempo. “In Puglia” (ed. Giulio Perrone) di Piero Meli, un viaggio emozionale in un caleidoscopio di luoghi e di suggestioni narrative. Intervengono: Michele Aprile, Piero Meli (autori). Letture sceniche: Pierluigi Morizio, Gigi De Santis, Felice Giovine. Musiche a cura di: Rodolfo Ventrella. Ingresso liberoSAB. 24.05 - ore 19.00:Corte Bianchi Dottula (str. dei Dottula, 10)“UE’ L’AUì – Suoni e ritmi del dialetto” – Spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatrale A SudTrama: Lo spettacolo è il racconto di un viaggio nel dialetto attraverso i detti popolari, le canzoni, le conte e i racconti, la poesia, i riti e le tradizioni, gli usi ed i costumi di una baresità ormai troppe volte maltrattata nella sua forma linguistica più alta e ricca di passaggi e dominazioni dal nord Europa all’Africa, da Bisanzio ad Atene, fino a lasciarne i segni in quella che per noi è una lingua da custodire come un valore prezioso di identità e appartenenza. Con: Anna Maria Eugeni, Marisa Eugeni, Caterina Firinu e Maria Luisa Mauro.Ingresso libero (fino a esaurimento posti)DOM. 25.05 - ore 10.30:Museo di Santa Scolastica (Via Venezia, 73 – punto d’incontro)“UNA CINTURA DI SANTITÀ – I monasteri di Bari” – Visita guidata a cura di PugliArteItinerario: Santa Scolastica, San Giacomo, Monastero di San Nicola ai Greci e Chiesa di San Martino.Prezzo: 10 € (*gratuito per i minori)Prenotazioni: 340.3394708 (whatsapp) indicando cognome e numero partecipantiDOM. 25.05 - ore 10.30:Castello Marchione (S.P. 101, km 6,400, Conversano – punto d’incontro)“CASTELLO MARCHIONE” – Visita guidata a cura di PugliArteItinerario: visita al Castello Marchione, storica dimora di caccia dei conti Acquaviva d’Aragona con apertura del piano nobile.Prezzo: 15 € (*gratuito per i minori)Prenotazioni: 340.3394708 (whatsapp) indicando cognome e numero partecipantiGIO. 29.05 - ore 19.00:Corte Bianchi Dottula (str. dei Dottula, 10)“PATATRAK” – Spettacolo teatrale a cura di Teatro Irregolare ApsTrama: Patatrak è uno spettacolo teatrale interattivo basato sull’improvvisazione, dove una serie di attori sviluppano tramite giochi di improvvisazione teatrali situazioni e storie, coinvolgendo il tramite suggerimenti che lo stesso fonirà. Leggende, miti, aneddoti, racconti. Il nostro patrimonio culturale più autentico. Con lo strumento dell'improvvisazione teatrale potremmo provare a giocare con la nostra storia, ad arricchire i racconti con emozioni diverse, a spostare le epoche, giocando con il tempo, oppure - perchè no? - ad inventare nuove leggende. Ingresso libero (fino a esaurimento posti)VEN. 30.05 - ore 18.00:Corte Bianchi Dottula (str. dei Dottula, 10)“MUSEI DIOCESANI IN PUGLIA” (ed. pagina) - Presentazione del libro a cura di Zefiro ApsIl libro: Tele, statue, rilievi, libri miniati, insieme ad arredi e paramenti liturgici non sono solo “roba da sacrestia” ma sempre più si offrono a noi come archivi di storia del territorio. Un itinerario tra 27 Musei diocesani e d’arte sacra raccontati dall’autore attento alle “perle” nascoste nel ricco giacimento di tesori d’arte e documenti storici sul territorio pugliese. Intervengono: Giacomo Annibaldis (autore), Rosanna Bianco (storica dell’arte) Ingresso liberoSAB. 31.05 - ore 19.00:Corte Bianchi Dottula (str. dei Dottula, 10)“GIARDINI DI PIETRA 2025” – Evento di chiusura della rassegnaMomento conviviale conclusivo della rassegna insieme ai rappresentanti di associazioni e autori della rassegna con buffet nella corte. Ingresso liberoLa rassegna è realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Bari (CUP: J35J25000000005), organizzata da Aps Martinus, Aps Incontri, PugliArte e CPES con la collaborazione di Zefiro Aps, I Custodi della Bellezza Aps, Ass. Bari Capitale del Mediterraneo, Teatro Irregolare Aps, Militia Sancti Nicolai, Nuvolario Aps, Bari Social Book. Sponsor: Garofoli spa. Partner: loudit – italian loudspeakers, Panificio Santa Rita, DontBEEScared, Marelli Lighting, edizionidipagina, biopack srl.Info: 389.1031570 (whatsapp) - martinus.spazioartetempo@gmail.com Link evento: https://www.facebook.com/events/610245302031940