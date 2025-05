Puglia, ancora incidenti sulle strade: scontro tra due tir sulla SS96 dopo il 1° maggio da incubo

Un’altra giornata di passione per gli automobilisti pugliesi dopo il drammatico 1° maggio, segnato da. Questa mattina,ha causato, nel tratto compreso tra, in direzione del capoluogo.

Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi pesanti sarebbero entrati in collisione durante una manovra di sorpasso, in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i mezzi del 118. Non si conoscono al momento le condizioni dei conducenti, ma non si registrano vittime.

L’impatto ha reso necessario il parziale blocco della carreggiata, provocando code e rallentamenti significativi, in particolare nelle prime ore del mattino, con lunghe file che hanno interessato anche lo svincolo per Modugno.

Viabilità messa alla prova nel ponte festivo

L'incidente odierno arriva a poche ore da un 1° maggio da incubo sulle strade del Barese, con tre distinti sinistri che hanno visto coinvolti veicoli leggeri e motocicli, aggravando il bilancio degli incidenti in occasione del ponte festivo. In particolare, tra le arterie più colpite, la SS100 e la tangenziale di Bari, dove si sono registrati gravi disagi alla circolazione.

Appello alla prudenza

Le autorità, alla luce dei numerosi episodi, rinnovano l’appello alla prudenza, in particolare sulle arterie extraurbane come la SS96, frequentemente teatro di incidenti a causa di sorpassi azzardati, alta velocità e scarsa attenzione alla segnaletica.

Intanto, proseguono i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente tra i due tir, mentre si lavora al ripristino della completa viabilità sulla tratta interessata.