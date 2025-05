Riparte “Cinema Addiction”: 9 capolavori del cinema in proiezione gratuita in 5 città pugliesi dal 29 maggio al 24 luglio

BARI – Torna il grande cinema in Puglia con, il ciclo di proiezioni a ingresso libero curato da, che da giovedìanimerà le serate di Bari, Lecce, Taranto, Foggia e, per la prima volta, anche. Nove film imperdibili per un viaggio attraverso due percorsi tematici: “Novecento, auf wiedersehen” e “Geografie contemporanee”.

Le proiezioni, sempre a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, si terranno ogni giovedì alle 21, con l’eccezione del film del 12 giugno, che inizierà alle 18 per via della lunga durata. Le sedi coinvolte:

Bari (Anchecinema e Multicinema Galleria)

Lecce (Cineporto)

Taranto (Spazioporto)

Foggia (Laltrocinema Cicolella, in collaborazione con il Comune)

Brindisi (Arena Eden)

Si comincia il 29 maggio con "Paris, Texas"

Il primo ciclo, “Novecento, auf wiedersehen”, propone una selezione di grandi classici della fine del XX secolo. Si parte il 29 maggio con “Paris, Texas” (1984) di Wim Wenders, proposto nella versione restaurata della Cineteca di Bologna. Un film culto, premiato a Cannes, che racconta una struggente storia americana tra deserto, silenzi e memoria.

Gli appuntamenti di giugno e luglio

5 giugno : “Sesso, bugie e videotape” (1989) di Steven Soderbergh , il film che rivoluzionò il cinema indipendente americano.

12 giugno : “Fino alla fine del mondo” (1991), ancora di Wenders, in una versione integrale da 5 ore , restaurata e rara. Proiezione anticipata alle 18 .

19 giugno : “Les amants du Pont-Neuf” (1991) di Leos Carax , presentato in restauro 4K in anteprima italiana.

26 giugno : “L’odore della notte” (1998) di Claudio Caligari , noir italiano cult con Valerio Mastandrea .

3 luglio: “Vital” (2004) di Shinya Tsukamoto, viaggio visionario tra corpo, memoria e identità.

Geografie contemporanee: tre film per raccontare il presente

Dal 10 luglio, il ciclo si rinnova con “Geografie contemporanee”, tre pellicole dal forte impatto visivo e tematico:

10 luglio : “Good Time” (2017) dei fratelli Safdie , un thriller metropolitano dal ritmo frenetico, con Robert Pattinson .

17 luglio : “Hokage” (2023) di Tsukamoto , presentato alla Mostra di Venezia. Un film-denuncia contro la brutalità della guerra.

24 luglio: “Le occasioni dell’amore” (2023) di Stéphan Brizé, riflessione intensa sulle relazioni umane e le loro fragilità.

“Cinema Addiction” si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate pugliese, offrendo cinema di qualità, accessibile a tutti e diffuso su tutto il territorio regionale. Un’opportunità per riscoprire grandi film e nuove opere, in un percorso che intreccia passato e presente, memoria e visione.

ℹ️ Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma: www.apuliafilmcommission.it