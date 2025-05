Maltempo in arrivo sull’Italia: dopo il weekend caldo, nuova fase instabile su tutta la Penisola

– Dopo un fine settimana dal sapore estivo, l’Italia si prepara a voltare pagina. Una nuova perturbazione atlantica è in rotta verso il nostro Paese, pronta a interrompere il caldo anomalo con piogge, temporali e un nuovo calo termico. La primavera 2025 conferma così il suo andamento incostante, fatta di improvvisi sbalzi tra giornate soleggiate e fasi di marcato maltempo.

⛈ Le previsioni meteo di oggi: lunedì 19 maggio

Nord:

Mattinata già segnata da piogge sparse, in particolare tra Liguria e Piemonte. Nel pomeriggio, le precipitazioni si estenderanno a tutto il Settentrione, con piogge diffuse e cielo coperto. In serata, fenomeni persistenti su Trentino, Triveneto ed Emilia-Romagna, con tendenza a un parziale miglioramento nella notte.

Centro:

Cieli parzialmente nuvolosi al mattino senza fenomeni rilevanti. Dal pomeriggio si intensifica l’instabilità, con piogge sulle regioni tirreniche. In serata atteso maltempo su Lazio e Abruzzo, con piogge anche su Toscana, Umbria e Marche.

Sud e Isole:

Mattina stabile con poche nubi e qualche pioggia isolata sulla Sardegna. Nel pomeriggio condizioni generalmente buone, salvo locali addensamenti. Serata asciutta ovunque, con nuvolosità variabile ma senza fenomeni.

🌧 Le previsioni per domani: martedì 20 maggio

Nord:

Nuvoloso al mattino con piogge su Triveneto ed Emilia-Romagna. Instabilità in aumento nel pomeriggio con temporali su Alpi e Appennino settentrionale, in possibile estensione alle pianure. In serata breve tregua, ma è atteso un nuovo peggioramento notturno da Nord-Ovest.

Centro:

Giornata tra schiarite e rovesci sparsi, soprattutto nelle zone interne. Nel pomeriggio ritorna l’instabilità con temporali locali, specie tra Toscana e Umbria. Migliora verso sera con cieli più aperti.

Sud e Isole:

Mattino stabile, con qualche pioggia sulla Sicilia orientale. Nel pomeriggio temporali nelle aree appenniniche, mentre resiste il sole sulla Sardegna. Serata asciutta con ampie schiarite ovunque.

Temperature:

Le minime scenderanno quasi ovunque, mentre le massime saliranno leggermente al Nord, resteranno stabili o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole.

⚠️ Fine settimana di nuovo instabile

L’ennesima insidia per il meteo primaverile è attesa tra giovedì e venerdì, quando una saccatura depressionaria con goccia fredda in quota porterà un nuovo peggioramento: temporali diffusi, temperature in calo e clima più autunnale che primaverile.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, il weekend sarà ancora condizionato da questa instabilità, con piogge più frequenti al Sud, mentre al Centro-Nord si intravedono segnali di miglioramento.

☀️ Una svolta alla fine del mese?

Gli ultimi giorni di maggio potrebbero però segnare una svolta: si fa strada l’ipotesi di un ritorno dell’alta pressione, che porterebbe clima stabile e mite su gran parte della Penisola. Un primo assaggio dell’estate che, per ora, sembra ancora lontana.

📌 In sintesi:

La primavera 2025 continua a sorprendere, alternando weekend quasi estivi a rapidi ritorni del maltempo. Ombrello e giacca restano indispensabili, mentre il vero anticipo d’estate dovrà ancora attendere.