Rissa fuori dalla Curva Nord durante Bari-Pisa, il comunicato degli ultras: "Totalmente estranei all'accaduto, condanniamo con fermezza"

“Teniamo a rimarcare la nostra totale estraneità. Nello specifico, esprimiamo una ferma condanna dell’accaduto, in quanto avvenuto sotto gli occhi di un bambino”. Così inizia il comunicato diffuso nelle ultime ore dalla, all’indomani della rissa scoppiata, in occasione della partita tra, disputata ieri sera.

Il gruppo organizzato degli ultras biancorossi ha preso ufficialmente le distanze da quanto accaduto, precisando di non aver avuto alcun ruolo nei tafferugli avvenuti fuori dalla curva, all’esterno dell’impianto sportivo, mentre – come sottolineato – si trovavano impegnati in una protesta sotto la porta numero 1 dello stadio.

“Spiace essere finiti nell’occhio del ciclone – si legge ancora nella nota –: spesso ci ritroviamo ad essere oggetto di critica, a prescindere da quelle che sono le nostre effettive responsabilità e questo non ci sta bene”.

Nel comunicato, la Curva Nord rivolge un richiamo alla correttezza dell’informazione e a una maggiore attenzione da parte degli operatori dell’informazione e dei social: “Giornalisti e fruitori dei social farebbero meglio ad accertarsi dei fatti, prima di puntare il dito contro i gruppi organizzati”.

La nota si chiude ribadendo la ferma condanna per l’episodio, soprattutto per la sua gravità morale, essendosi verificato “sotto gli occhi di un bambino”: “Determinati episodi feriscono la sensibilità umana e ribadiamo la nostra ferma condanna”.

Al momento, sull’episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.