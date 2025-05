Acaya, successo per il convegno nazionale su musica, sport e tecnologie al servizio dell’inclusione

Musica, sport, intelligenza artificiale e tecnologie digitali unite per tracciare nuove rotte nel mondo dell’inclusione. Si è svolto lo scorso, nella splendida cornice del, il, promosso dale dall’associazione romana

L’evento, ricco di contenuti, testimonianze e spunti innovativi, ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, con la presenza di operatori sanitari, famiglie, associazioni, istituzioni e cittadini, tutti uniti dall’obiettivo comune di creare percorsi concreti e sostenibili per il futuro della neurodiversità.

Il convegno ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Lecce – Salento d’Amare e dell’Ordine dei Medici di Lecce, con il sostegno dei Lions Club Lecce Messapia, Grecia Salentina e Porta Grika.

Tra scienza e comunità: un ponte verso l’inclusione

Ad aprire i lavori, l’amministratore unico di Koinè Europe, Nicoleta Apopei, che ha evidenziato l’importanza del convegno come momento di sintesi tra scienza e comunità, e annunciato la prossima apertura in Puglia di una sede dell’associazione “Le Ali dei Pesci”. “L’innovazione ha senso solo se genera benessere reale”, ha dichiarato.

Sulla stessa linea l’intervento dell’avv. Michele Bonetti, presidente dell’associazione, che ha sottolineato: “L’inclusione non può restare un concetto astratto. Va resa concreta, quotidiana, e sostenuta da empatia e corresponsabilità sociale”.

Il saluto iniziale del Vespa Club Lecce ha introdotto i tanti contributi istituzionali: tra i presenti, il sindaco di Vernole Mauro De Carlo, la delegata del sindaco di Lecce Tonia Erriquez, il delegato provinciale Fabio Tarantino, l’assessore regionale Alessandro Delli Noci, la consulente del ministro Valditara Simona Manca, e il Segretario di Stato del Governo della Romania Mihnea Claudiu Drumea, che hanno testimoniato la valenza nazionale e internazionale dell’iniziativa.

Esperienze e prospettive tra medicina, sport e nuove tecnologie

Di particolare rilievo l’intermezzo musicale della violinista Ilaria Calò e l’intervento di Sandro Mencucci, AD dell’U.S. Lecce, che ha ribadito il potere educativo dello sport come motore di inclusione.

Nel corso del pomeriggio si sono alternati numerosi relatori di altissimo livello:

Carla Sogos, Vincenzo Guidetti e Umberto Nanni (Università “La Sapienza” di Roma), che hanno raccontato esperienze cliniche e formative;

Vincenzo Ciccarese (Istituto Santa Chiara), su applicazioni digitali nella riabilitazione;

Antonia Campanella (Università di Bari e del Salento) e la fonolinguista Maria Galatola , con l’illustrazione del “Sistema Campanella”;

Gino Peccarisi , medico e presidente CAM, sull’uso della telemedicina ;

Maurizio Molendini , referente CTS Lecce, che ha presentato lo sportello autismo ;

Roberto Marti , presidente Piccola Industria Confindustria Lecce, che ha discusso l’impiego dell’ AI nel mondo del lavoro ;

Anna Chiara Vimborsati, avvocato, con un focus su sport e diritti scolastici.

Servizi per la salute e uno spazio di speranza

Accanto al convegno, il pubblico ha potuto accedere a screening sanitari gratuiti (udito e diabete), consulenze specialistiche e ha partecipato a una raccolta fondi per la creazione di un’area ludico-creativa inclusiva per i più piccoli.

A chiudere la giornata, le testimonianze emozionanti delle famiglie e degli operatori che collaborano con “Le Ali dei Pesci”, con la promessa condivisa di trasformare questo evento in un punto di partenza per nuove progettualità radicate nel territorio salentino.

Un evento che ha dimostrato come integrazione, innovazione e partecipazione siano le parole chiave per costruire un futuro più inclusivo per tutti.