Pantelleria, incidente in aeroporto: coinvolti tre aerei delle Frecce Tricolori

Un pilota in ospedale, danneggiate due ali e una ruota: attivate le procedure d’emergenza. Indagini in corso

PANTELLERIA – Paura e apprensione all’aeroporto di Pantelleria, dove oggi pomeriggio tre aerei della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori sono rimasti coinvolti in un incidente durante le manovre di atterraggio. L’episodio è avvenuto poco dopo l’esibizione programmata per l’apertura al pubblico del distaccamento dell’Aeronautica Militare sull’isola.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei velivoli sarebbe uscito fuori pista, forse a causa di un problema a una ruota. Nell’impatto, l’aereo avrebbe perso una ruota, coinvolgendo anche altri due mezzi della formazione. Un secondo velivolo avrebbe subito danni all’ala, mentre un terzo potrebbe aver riportato altre avarie.

Le sirene d’allarme sono scattate immediatamente: sono state attivate le procedure di emergenza, con l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine presenti in pista.

Uno dei piloti, secondo quanto riportato da fonti locali, è stato trasportato in ospedale con una sospetta frattura alle gambe. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulle sue condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato al termine della manifestazione prevista per oggi, che includeva l’apertura straordinaria del distaccamento dell’Aeronautica militare e l’accesso all’hangar storico “Nervi”, molto apprezzato dai visitatori. L’esibizione delle Frecce Tricolori era prevista per le 14.30 e si è svolta regolarmente prima dell’incidente.

Le cause esatte dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Al momento, non è esclusa l’ipotesi di un bird strike – l’impatto con uno stormo di uccelli – oppure un contatto tra due aerei in volo, che avrebbe potuto compromettere la stabilità di uno dei velivoli, identificato preliminarmente come il “terzo gregario destro” della formazione acrobatica.

Le autorità militari stanno analizzando i tracciati radar e raccogliendo le testimonianze dei presenti per fare chiarezza su quanto avvenuto. Maggiori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.