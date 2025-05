Roma, 185 anni fa nasceva Čajkovskij, concerto del pianista Antonio De Cristofano alla Casa Russa

ROMA - Venerdì 30 maggio alle ore 18.30 la Casa Russa di Roma celebrerà il 185° anniversario della nascita di Pëtr Il'ič Čajkovskij, una delle personalità più eminenti e celebri della storia della musica classica mondiale.Čajkovskij ha ricevuto il riconoscimento universale come autore di opere musicali ricche di amore e compassione per l'uomo, della più sottile comprensione della ricerca dell'anima umana e del desiderio di bontà e di bellezza.L'eredità del grande compositore russo è rappresentata da vari generi: dieci opere, tre balletti, sette sinfonie (sei numerate e la Sinfonia Manfredi), 104 romanze, concerti da camera, musiche corali, cantate, miniature per pianoforte e cicli per pianoforte.A Čajkovskij è intitolata la principale istituzione musicale russa, il Conservatorio statale di Mosca, nonché dal più grande evento mondiale, il prestigioso Concorso internazionale di Mosca.La vita e l’opera del compositore racconterà la mostra “Čajkovskij: la gioia di essere musicista”, realizzata dal Museo Nazionale Russo della Musica con il sostegno del Ministero della Cultura della Federazione Russa, che presenteremo alla vostra attenzione nelle sale espositive della Casa Russa a Roma.Saranno esposte fotografie rare e copie di documenti d'archivio provenienti dalle collezioni di uno dei più grandi musei musicali della Russia.Particolare attenzione sarà dedicata all’Italia: a Roma, Firenze, Venezia Čajkovskij scrisse “Capriccio italiano”, “La dama di picche”, la Sinfonia n. 4.Grazie ai codici QR collocati sui pannelli sarà possibile ascoltare le registrazioni originali dei brani di Pëtr Čajkovskij.La serata proseguirà con un recital del celebre pianista italiano Antonio Di Cristofano, professore ospite al Conservatorio Čajkovskij di Mosca, fondatore del Concorso Pianistico Internazionale Scriabin di Grosseto e presidente della Società Internazionale Scriabin in Italia.Eseguirà le musiche di Pëtr Čajkovskij, Sergej Rachmaninov, Aleksandr Scriabin e Sergej Prokofiev.L'ingresso è libero, la prenotazione al telefono 0688816333 o tramite il link “Čajkovskij. La gioia di essere musicista” evento in occasione del 185° anniversario della nascita di Pëtr Il'ič Čajkovskij è obbligatoria.