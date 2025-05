Rutigliano, domani 7 maggio l'incontro di presentazione del tavolo tecnico del turismo

RUTIGLIANO - Sarà presentato nella prima serata di domani, mercoledì 7 maggio 2025, il tavolo tecnico del turismo di Rutigliano, istituito nelle settimane addietro con apposita delibera di Giunta Comunale. L'incontro si terrà, alle ore 19.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Rutigliano in piazza Kennedy.Al fianco del Sindaco di Rutigliano Giuseppe Valenzano, dell'Assessore alla Cultura e al Turismo Milena Palumbo e dell'Assessore alle Attività Produttive Alessandro Milillo, saranno presenti Annamaria Candela, Dirigente Tutela e Valorizzazione Patrimoni Culturali della Regione Puglia, e Marisa Santamaria, Responsabile dell'Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Rutigliano.Presentare questa nuova struttura di supporto all'attività amministrativa, spiegarne le funzioni e, soprattutto, analizzare le prospettive future. Sono questi gli obiettivi che si pone l'incontro in programma domani, prima tappa di un percorso che, con l'istituzione del tavolo tecnico del turismo, l'Amministrazione Comunale intende compiere. Un percorso volto a sviluppare, anche grazie al supporto dei diversi attori del settore, nuove idee e nuovi progetti che possano valorizzare al meglio Rutigliano sul piano turistico.Il tavolo tecnico del turismo, infatti, avrà il compito di favorire la cooperazione tra istituzioni, imprese e comunità, nel tentativo di rendere la città sempre più accogliente e attrattiva dal punto di vista esperienziale e non solo. L’incontro di domani, in tal senso, rappresenta un’occasione importante per avviare un dialogo condiviso sul futuro turistico di Rutigliano, ponendo le basi per una strategia partecipata e sostenibile di promozione del territorio.