San Michele Salentino: tutto pronto per la Sagra de “Lu Gnummariedd”. Domenica 25 maggio la prima giornata a Borgo Ajeni

SAN MICHELE SALENTINO – Torna uno degli appuntamenti più attesi del calendario gastronomico pugliese: la, giunta alla sua, apre i battentinello scenario suggestivo di, cuore storico di San Michele Salentino. La manifestazione, che quest’anno anticipa i tempi rispetto al consueto, sarà affiancata dalla, per un doppio appuntamento che si rinnova anche il

Organizzata con il patrocinio del Comune di San Michele Salentino e curata dall’Associazione Macellai, la sagra celebra il prodotto simbolo del territorio: lu gnummariedd, tradizionale involtino di frattaglie cotto alla brace, riconosciuto con marchio De.Co. (Denominazione Comunale).

Tradizione, gusto e motori: un mix vincente

La prima giornata si aprirà domenica 25 maggio alle ore 19:00 con il focus tematico “Lo Gnummariedd e il Turismo Enogastronomico”, accompagnato da musica dal vivo, spettacoli e degustazioni tipiche. Per la prima volta sarà anche possibile pranzare su prenotazione con un menù tradizionale, all’insegna dei sapori autentici della Valle d’Itria.

Tra i protagonisti dell’incontro inaugurale:

Giovanni Allegrini , Sindaco di San Michele Salentino

Francesco Pepe , giornalista e docente di marketing

Mimmo Lubes , Presidente FENAILP

Vito Quarato , Masseria Marangiosa

Dario Apruzzi, Presidente Associazione Macellai

Un prodotto identitario, tra storia e comunità

Lu gnummariedd è molto più di un piatto tipico: è memoria collettiva, è artigianalità tramandata, è identità gastronomica. La ricetta, gelosamente custodita dai macellai locali, prevede l’uso di frattaglie miste di agnello o capretto da latte (fegato, polmone, rognone), avvolte nel loro budello e arricchite da prezzemolo gigante e semi di finocchio selvatico.

“San Michele Salentino ha la grande ricchezza dei suoi prodotti tipici – afferma il Sindaco Giovanni Allegrini – e la sagra rappresenta un’opportunità per investire su un turismo autentico, sostenibile e legato alla tipicità. L’unione con la Fiera dell’Auto è una felice intuizione che valorizza l’intera comunità.”

Un’occasione per scoprire il territorio

La Sagra de “Lu Gnummariedd” e la Fiera dell’Auto rappresentano non solo un’occasione per scoprire le eccellenze culinarie e artigianali di San Michele Salentino, ma anche per vivere due giornate di festa popolare, immerse nella cultura rurale della Valle d’Itria, tra tradizione, gusto, socialità e – quest’anno – anche una sana passione per i motori.