San Nicola e Fiera del Levante: una tradizione che si rinnova nel segno della cultura, della fede e del commercio

BARI - Laparteciperà attivamente alla, rafforzando il legame storico e culturale tra la città di Bari, il suo Santo patrono e la più importante manifestazione fieristica del Mezzogiorno. Un legame che si esprime attraverso lae la, e che trova nuova linfa con una: in occasione della festa,, sarà possibile acquistare online i biglietti d’ingresso alla prossima(in programma dal 13 al 21 settembre 2025) al prezzo scontato di, rispetto ai 5 euro previsti in fiera.

«In un luogo in cui non ci sono conflitti, in cui si alimenta il rispetto delle persone e delle religioni, in cui si promuove lo sviluppo della cultura, gli affari e il commercio prosperano nella giusta maniera», ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante, sintetizzando il senso profondo di questa partecipazione.

La storia che lega la Fiera a San Nicola

La fiera non è solo un evento economico, ma affonda le sue radici nella stessa storia della Traslazione delle reliquie di San Nicola. Secondo le cronache dell’epoca, gli 80 marinai baresi partiti per Myra nel 1087 – molti dei quali commercianti – si fermarono ad Antiochia per vendere i loro prodotti nelle piazze e nei mercati. Fu in quelle stesse fiere che ebbero contatti con i mercanti veneziani, anch’essi intenzionati a trafugare le reliquie del Santo per salvarle dai Saraceni. La dimensione commerciale fu quindi parte integrante della missione che portò le reliquie del Santo a Bari.

Tra fede e spettacolo: il contributo della Fiera

Durante i tre giorni di festa, la Nuova Fiera del Levante offrirà tutti gli spettacoli pirotecnici previsti nel programma ufficiale. Un gesto simbolico ma significativo, che rinnova l’impegno della Fiera verso la comunità cittadina e verso le sue tradizioni più sentite.

Inoltre, il biglietto scontato acquistato nei giorni della festa sarà valido per un giorno a scelta durante la Campionaria, dando così maggiore libertà ai visitatori.

Un futuro che guarda alle radici

«Grazie al sempre crescente legame con Padre Giovanni Distante, Priore della Basilica di San Nicola, quest’anno la nostra partecipazione sarà arricchita dall’omaggio degli spettacoli pirotecnici. Inoltre, lanciamo con largo anticipo la nostra Fiera di punta, la Campionaria, un evento unico nel suo genere in Italia e nel Mezzogiorno», ha aggiunto Frulli. «È un modo per tenere vivo e saldo il legame che da sempre c’è tra la Fiera del Levante e San Nicola».

I biglietti a prezzo scontato potranno essere acquistati dalle 00:01 del 7 maggio fino alle 23:59 del 9 maggio sul sito ufficiale: www.fieradellevante.it. Un piccolo gesto che racchiude un grande messaggio: onorare le radici, guardando al futuro con speranza e visione.