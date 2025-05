Tommaso Zorzi, esce il nuovo romanzo ''Divina!''

Tommaso Zorzi torna in libreria con un nuovo romanzo dal titolo "DIVINA!", pubblicato da Mondadori e in uscita il 6 maggio, ispirato alla figura di Luisa Casati Stampa, la celebre "Divina Marchesa" della Belle Époque.

"DIVINA!" racconta la storia di Luisa Casati Stampa, una donna che ha fatto della sua vita un'opera d'arte vivente. Conosciuta per la sua eccentricità e il suo spirito libero, Luisa ha sfidato le convenzioni sociali dell'epoca, diventando un simbolo di audacia e originalità. Nel romanzo Zorzi lascia intravedere se stesso e esplorala personalità complessa e affascinante della Marchesa, offrendo uno sguardo intimo e coinvolgente sulla sua vita e sulle sue passioni e attraverso il racconto che ne fa della sua figura.

“Avvolta in un mantello di broccato rosso. Bordi in pelliccia di foca. Fortuny, giusto per. E per chi non sa di cosa sto parlando, mi spiace ma non sempre sono comprensibile alle classi subalterne. In testa un cappello di pelliccia nera e al collo una collana d’oro, ma d’oro così spesso che ho pensato potesse venirmi la gobba. Per il resto, niente. A parte due ghepardi al guinzaglio. Sempre eleganti, e con quegli occhi bagnati di umiltà, che non rubano mai la scena, li abbini con tutto.”

Piazza San Marco, Venezia, è il 1913 e questa donna è la “Divina Marchesa” Luisa Casati Stampa. La sua missione è una sola: trasformare la propria vita in un’opera d’arte. Tra ricevimenti folli a palazzo Venier dei Leoni, sedute spiritiche nelle rovine dell’Appia Antica, frequentazioni sopra le righe a Capri, e amanti come D’Annunzio, la Marchesa, eccentrica, libera e inarrivabile, in ogni notte di eccessi sfida le convenzioni dell’epoca bruciando fortune e pregiudizi. Ma fino a che punto si può giocare con l’eternità prima di essere travolti dal proprio mito?





Tommaso, invece, si muove tra le feste patinate di una Milano frenetica e superficiale con un gin tonic sempre stretto in mano e l’ironia come corazza per mascherare quel senso di vuoto che si porta con sé. La storia della Divina Marchesa lo cattura, lo perseguita; in quella vita irregolare Tommaso intravede se stesso. Divina! racconta con ironia e leggerezza, attraverso due irresistibili voci narranti, quella della Marchesa e quella di Tommaso, l’eterna danza esistenziale tra immagine e realtà, tra ciò che mostriamo agli altri e ciò che custodiamo di più prezioso dentro di noi. Un turbinio divertente di paillettes, piume di pavone e feste in costume che ci conduce in un mondo fatto di lusso e di illusioni, dove la verità si annida nei dettagli più impensabili, apparentemente frivoli, ma che in realtà sono quelli che ci rendono davvero liberi di essere ciò che vogliamo.

BOOK TOUR

Milano, 8 maggio ore 18.30 –Mondadori Duomo

Bologna, 9 maggio ore 18.30 –Librerie.Coop Ambasciatori

Torino, 18 maggio ore 15.30 – SaloneInternazionale del libro – Arena Bookstock

Venezia, 27 maggio ore 19.30 – HotelAquarius

Roma, 28 maggio ore 18 Feltrinelli Appia

Napoli, 29 maggio ore 18 –Feltrinelli Martiri