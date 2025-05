Proposta di legge sui Consorzi di Bonifica: pubblicata in Gazzetta Ufficiale!

- Fumata nera per l'approvazione dell'emendamento n. 49 all'art. 38 per la sospensione del pagamento del tributo 630 ai Consorzi di bonifica. Sdegno e disperazione per il popolo agricolo ma non solo per l'ennesima mancanza di buon senso nei confronti di un annoso problema più volte denunciato da cittadini, comitati e sindacati. Abbiamo sentito in Cav. Antonio Sorrento del sindacato P.I.N. che dichiara: "Ieri abbiamo assistito ad un ennesimo bluff politico alle spalle della povera gente. Ancora una volta viene lesa la speranza dei tanti cittadini che ancora credono nella buona politica". Durante il Consiglio Regionale la seduta è stata sospesa dalla Presidenza del Consiglio che dopo una breve consulto ha dichiarato inammissibile l'emendamento, mandando dunque in fumo i buoni propositi di quei consiglieri che ne avrebbero votato l'approvazione. Sottolinea il Pres. Sorrento: "È evidente la mancanza di volontà della Regione nel trovare una soluzione al problema, siamo dunque obbligati a rivolgerci ai piani superiori". A Roma il 9 maggio 2025 è stata depositata presso la Corte Suprema di Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal comitato regionale "VOCE COMUNE, per una nuova legge sui Consorzi di Bonifica", nata in occasione del consiglio comunale monotematico tenutosi a Lecce.