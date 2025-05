San Severo lancia il primo Festival Capitanata Spumante

SAN SEVERO(FG) - Il 30 maggio segna una data storica per la viticoltura pugliese con la nascita del Festival Capitanata Spumante, un evento che intende valorizzare i vitigni autoctoni locali attraverso la sofisticata tecnica della spumantizzazione metodo classico. La manifestazione, organizzata dalla neonata Associazione Capitanata Spumante Metodo Classico in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Puglia, si svolgerà presso la Sala Fanelli di Piazzale Cappuccini, ore 18.00, luogo simbolo della cultura enologica del territorio.L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile e integrato, capace di coniugare tradizione e innovazione. Le cantine di San Severo, custodi di un patrimonio vitivinicolo storico, hanno scelto di investire nella produzione di spumanti di qualità, una nicchia di mercato in forte espansione sia a livello nazionale che internazionale.Il programma prevede interventi di alto profilo tecnico e scientifico, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, accademici e operatori del settore. Donato Pentassuglia, Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Lidya Colangelo, Sindaco di San Severo, e Vincenzo Simeone, Presidente del GAL Daunia Rurale 2020, apriranno i lavori con i loro saluti istituzionali, sottolineando l’importanza strategica del comparto vitivinicolo per l’economia territoriale.La sfida climatica, tema centrale dell’incontro, sarà affrontata da due docenti dell’Università di Foggia - Dipartimento DAFNE: Laura de Palma e Antonietta Baiano, che illustreranno le conseguenze dei cambiamenti climatici sulla produzione spumantistica e le strategie tecniche per salvaguardare la qualità del prodotto. Il legame tra sviluppo territoriale e valorizzazione dell’enoturismo sarà approfondito da Giuseppe Di Carlo, Presidente della Camera di Commercio di Foggia, mentre le opportunità offerte dai finanziamenti pubblici per sostenere le imprese saranno illustrate dall’esperto Manlio Cassandro. Moderatore: Daniele di Fronzo, Ufficio Presidenza del Consiglio Generale Pugliesi nel Mondo – Regione Puglia.La serata proseguirà nella suggestiva cornice della villa comunale, con una degustazione guidata dei prodotti delle cantine associate all’Associazione Capitanata Spumante Metodo Classico, accompagnata da un DJ set. Un momento di confronto conviviale e di promozione del patrimonio enogastronomico locale, che vedrà protagonisti sommelier professionisti AIS e produttori attivi nella valorizzazione della tradizione vitivinicola.Il Festival Capitanata Spumante non è solo un evento celebrativo, ma rappresenta l’avvio di un progetto ambizioso volto a promuovere un modello di viticoltura sostenibile, innovativa e radicata nella tradizione. Una sfida corale che vede impegnati produttori, ricercatori e istituzioni in un percorso di crescita condivisa, con l’obiettivo di portare la qualità e l’unicità dei vini spumanti della Capitanata sui mercati internazionali.