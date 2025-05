Premio Teresa Sarti Strada: due scuole pugliesi tra i vincitori della XV edizione

BARI - Ci sono due scuole pugliesi tra i vincitori della XV edizione del Premio Teresa Sarti Strada. La Scuola Secondaria di I grado Benedetto XIII – Istituto Comprensivo S.G. Bosco-Benedetto XIII-Poggiorsini di Gravina in Puglia (BA), ha vinto nella categoria audio-video con l’elaborato The resistance: un mondo da salvare, video girato con uno smartphone da un gruppo di studenti della classe 2a D. Nella categoria scritti, invece sarà premiato l’elaborato Oltre le guerra: immaginare la pace firmato da un alunno della classe 2a A della Scuola Secondaria di I grado C. Giaquinto – Istituto Comprensivo Azzolini-Giaquinto di Molfetta (BA).

Sabato 31 maggio alle ore 15:00 a Bari, negli spazi di AncheCinema, in Corso Italia 112, si svolgerà la premiazione delle scuole vincitrici della XV edizione del Premio Teresa Sarti Strada: il concorso per le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado istituito e finanziato da FONDAZIONE PROSOLIDAR e organizzato da EMERGENCY per diffondere una cultura della pace e dei diritti.I nove istituti vincitori provengono da tutta Italia, i loro docenti e giovani studenti saranno premiati dalla presidente di EMERGENCY Rossella Miccio e dal presidente di FONDAZIONE PROSOLIDAR Giancarlo Durante.Da quindici anni, il concorso intende stimolare l’interesse di bambini e ragazzi verso le tematiche sociali più attuali e urgenti e lo fa coinvolgendo i giovani studenti in un processo creativo di analisi e interpretazione del presente, di riflessione e rielaborazione. Processo che per questa edizione del Premio è partito dall’articolo 11 della Costituzione e dalla campagna R1PUD1A di EMERGENCY, per delineare il racconto di un mondo senza guerra, come possibilità concreta in cui gli ideali di pace, solidarietà e giustizia sociale vengano rispettati e condivisi da tutte le persone, in cui i diritti umani valgano per tutti senza eccezioni né discriminazioni.Il bando dedicato a Teresa Sarti, co-fondatrice insieme a Gino Strada dell’ONG di cui è stata presidente fino al 2009, ha visto quest’anno la partecipazione di 130 scuole, di cui 65 istituti primari e 65 istituti secondari di primo grado, con 310 elaborati, per un totale di 3.082 studenti, che hanno immaginato un mondo senza guerra, come ambizione e progetto possibile.È questo infatti il tema al centro del Premio con cui si sono misurati tutti i partecipanti. Le scuole vincitrici riceveranno un buono da 800,00 euro da spendere nell’acquisto di materiale didattico, inoltre tutti gli alunni vincitori riceveranno un attestato e un ricordo personale. Ma immaginare un mondo senza guerra è anche l’ambizioso obiettivo che si sono dati le nostre madri e i nostri padri Costituenti, scegliendo per il nostro Paese un punto di partenza chiaro, ossia l’articolo 11 della Costituzione. Quest’articolo dice una cosa bellissima: l’Italia non farà mai più la guerra, la ripudia. Impegnandosi a risolvere i conflitti con la diplomazia. EMERGENCY, per ricordarlo a tutti, ha lanciato la campagna R1PUD1A www.ripudia.it , a cui ciascuno può partecipare e alla quale, ad oggi, hanno aderito anche 83 scuole di 15 istituti in concorso al Premio Teresa Sarti Strada, che esporranno la bandiera "Questa scuola R1PUD1A la guerra”.“Siamo felici che ci sia una numerosa partecipazione - commentano nella nota di proclamazione dei vincitori gli organizzatori del Premio -. Il tema di quest’anno ‘Immaginare un mondo senza guerra è un progetto possibile’ ha richiesto un grande impegno da parte di insegnanti, alunne e alunni per pensare proposte e azioni per un cambiamento concreto a favore della pace”.Motivazione, sensibilità, intelligenza, capacità di riflettere e fare proposte sono le qualità che emergono in diversa misura da tutti i lavori iscritti a questa edizione del concorso.Tra gli scritti i testi vincitori sono: Oltre le guerra: immaginare la pace firmato da un alunno della classe 2a A della Scuola Secondaria di I grado C. Giaquinto – Istituto Comprensivo Azzolini-Giaquinto di Molfetta (BA), Abbiamo ancora bisogno di Achille e di Ettore oggi? elaborato da un’alunna dalla classe 3a C della Scuola Secondaria di I grado per ciechi Vivaio di Milano, e Aurora e Kai: custodi della memoria di un mondo in pace proposto da un’alunna della classe 2a A della Scuola Secondaria di I grado G. Renier dell’Istituto Comprensivo Loria e Castello di Godego (TV).Sul podio per la categoria audio-video troviamo invece: il brano rap Ripudia e sogna realizzato dalla classe 5a B della Scuola Primaria Santa Marta dell’Istituto Comprensivo di Capena (RM), il corto Come si fa un mondo senza guerra? elaborato dalle classi 1a A e 2a A della Scuola Primaria B. Tosi - Istituto Comprensivo 01 di Legnago (VR), e The resistance: un mondo da salvare video girato con uno smartphone da un gruppo di studenti della classe 2a D della Scuola Secondaria di I grado Benedetto XIII – Istituto Comprensivo S.G. Bosco-Benedetto XIII-Poggiorsini di Gravina in Puglia (BA).