Coldiretti, 2 giugno: in partenza per il ponte 1 italiano su 3

Scattano le partenze per quasi un italiano su tre (29%) che sfrutterà il ponte del 2 giugno per trascorrere almeno un giorno fuori casa. È quanto emerge da un’indagine online della Coldiretti in vista della Festa della Repubblica che rappresenta il primo “assaggio” delle vacanze estive, complice anche il ritorno del caldo. Complessivamente si stimano 14,5 milioni di cittadini che approfitteranno del ponte per trascorrere una breve vacanza.

Destinazioni preferite: mare, campagna e la scelta agrituristica

La maggior parte degli italiani ha scelto di trascorrere il ponte all’interno del Paese, puntando su mete facilmente raggiungibili anche per sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Le destinazioni più amate restano quelle balneari, che superano le città d’arte. Seguono la montagna e la campagna. Assieme ad alberghi e b&b tra gli alloggi preferiti si piazzano – rileva Coldiretti – le seconde case, che in molti approfittano per riaprire in vista dell’estate imminente, ma anche quelle di parenti ed amici. Ma vanno forte anche le prenotazioni negli oltre 26mila agriturismi sul territorio nazionale, secondo le previsioni di Terranostra, sostenute dalle previsioni meteo favorevoli ma anche dalla sempre più variegata offerta in termini di servizi ed esperienze che le strutture sono capaci di proporre, a partire da cucina e degustazioni.

Enogastronomia: oltre 2 miliardi di euro per i sapori del viaggio

Anche per il ponte del 2 Giugno l’alimentazione si conferma del resto la principale voce di spesa degli italiani in viaggio, per un importo stimato in oltre 2 miliardi di euro per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o acquistare souvenir enogastronomici, secondo Coldiretti.

L’enogastronomia – sottolinea la Coldiretti – è diventata un elemento qualificante della vacanza lungo la Penisola che può contare sull’agricoltura più green d’Europa con 328 specialità Dop/Igp/Stg riconosciute, 529 vini Dop/Igp, 5547 prodotti alimentari tradizionali e Campagna Amica: la più ampia rete dei mercati di vendita diretta degli agricoltori e le numerose iniziative di valorizzazione, dalle sagre alle strade del vino o dell’olio.