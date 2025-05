Secondo giorno di Conclave: ancora nessun Papa, fumata nera in mattinata

CITTÀ DEL VATICANO – Si è conclusa con una nuova fumata nera la sessione mattutina del secondo giorno di Conclave, segno che i cardinali riuniti nella Cappella Sistina non hanno ancora raggiunto un accordo sul nome del nuovo Pontefice. Il segnale, atteso da migliaia di fedeli raccolti in Piazza San Pietro, è salito dal comignolo poco prima delle 12.Anche ieri sera, al termine della prima giornata di votazioni, il fumo nero aveva annunciato l’assenza di una decisione. I 133 cardinali elettori si erano trattenuti per oltre tre ore nella Sistina, senza riuscire a convergere su un nome.Questa mattina si sono svolte la seconda e la terza votazione. Dopo il pranzo a Casa Santa Marta, i cardinali hanno fatto ritorno in Vaticano: alle 15.45 il trasferimento verso il Palazzo Apostolico e, alle 16.30, il nuovo ingresso nella Cappella Sistina per altri due scrutini. Al termine delle votazioni, intorno alle 19.30, è prevista la celebrazione dei Vespri.L’attesa ora si concentra sul pomeriggio: una fumata bianca potrebbe levarsi già attorno alle 17, qualora il quarto scrutinio portasse all’elezione del nuovo Papa. In caso contrario, bisognerà attendere la sera per un nuovo segnale.Intanto, cresce l’emozione tra i fedeli e l’interesse dei media di tutto il mondo, mentre il mondo cattolico prega e spera nell’annuncio imminente: Habemus Papam.