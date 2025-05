Serie B, il Bari vince 1-0 sul Pisa al San Nicola: i toscani festeggiano comunque la promozione in Serie A dopo 34 anni

La partita si sblocca al 9’: cross di Pucino dalla destra e colpo di testa vincente di Bonfanti che firma l’1-0 per il Bari. Già al 5’, lo stesso attaccante aveva avuto una buona occasione, ma senza riuscire a finalizzare. I padroni di casa spingono e al 17’ Pucino sfiora il raddoppio con un destro impreciso. Il Pisa reagisce e al 21’ Lasagna va vicino al pari. Al 28’ Toure’ ha una buona occasione, ma la palla non entra. Al 45’ Moreo sfiora il pareggio con un colpo di testa che fa tremare la difesa biancorossa.



Nel secondo tempo, al 6’, è ancora Pucino a rendersi pericoloso su punizione, sfiorando il raddoppio. Al 18’ altra chance per Toure’, ma la mira non è precisa. Al 28’ l’allenatore del Bari, Moreno Longo, viene espulso per proteste.



Nonostante il ko, il Pisa può festeggiare: la sconfitta dello Spezia contro la Reggiana (2-1 al Mapei Stadium) consente ai toscani di blindare il secondo posto in classifica con 72 punti, ben 9 in più proprio rispetto ai liguri, terzi a quota 63. Un risultato che sancisce la matematica promozione del Pisa in Serie A con due turni d’anticipo, riportando i nerazzurri nella massima serie dopo oltre tre decenni.



FRANCESCO LOIACONO - Il Bari supera il Pisa per 1-0 allo stadio San Nicola nella 37ª giornata di Serie B, grazie a una rete di Bonfanti nei primi minuti di gioco. Una vittoria importante per i pugliesi, che però non rovina la festa dei nerazzurri: nonostante la sconfitta, infatti, il Pisa conquista con una giornata d’anticipo la promozione aritmetica in Serie A, dopo ben 34 anni di assenza.