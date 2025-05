Serie C, Playoff: il Cerignola impatta 0-0 a Bergamo contro l’Atalanta Under 23. Decisiva la gara di ritorno al “Monterisi”

Finisce a reti inviolate il primo round tra Atalanta Under 23 e Cerignola nella gara d’andata del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C. Al “Gewiss Stadium” di Bergamo, il match termina 0-0 al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni, con i pugliesi che escono con un risultato favorevole in vista del ritorno, in programma mercoledì 21 maggio alle 20 al “Monterisi”.

La cronaca racconta di un primo tempo frizzante: dopo appena 3 minuti, Cuppone sfiora il vantaggio per gli ofantini. Al 13’ è Bernasconi a rendersi pericoloso per i padroni di casa. Al 21’ il Cerignola esulta per il gol dello stesso Cuppone, ma il VAR annulla per fuorigioco di Salvemini.

Nella ripresa, al 6’, Bianchini calcia fuori da buona posizione. Al 10’ è Vlahovic a spaventare il Cerignola, ma la sua conclusione finisce a lato. L’occasione più ghiotta per gli uomini di Tisci arriva al 25’: rigore concesso per fallo di mano di Bergonzi, ma Capomaggio si fa ipnotizzare da Vismara, che para il penalty. Al 36’ Achik fa tremare i bergamaschi con una punizione che si stampa sulla traversa. Poco dopo, al 40’, i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione diretta di Scheffer, reo di aver colpito Volpe con una manata. In pieno recupero, Capomaggio sfiora ancora il gol con un colpo di testa.

In virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare (2° posto nel Girone C con 67 punti contro il 6° posto dell’Atalanta U23 nel Girone A con 57), al Cerignola basterà un pareggio nel match di ritorno per accedere alle semifinali. L’Atalanta Under 23 sarà invece obbligata a vincere al “Monterisi”.

Sfida apertissima, ma il Cerignola potrà contare su due risultati su tre davanti al proprio pubblico.