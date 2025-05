Serie C, Playoff: Il Cerignola pareggia ma saluta la corsa promozione. Pescara in finale contro la Ternana

- Finisce con un pareggio il sogno promozione dell’Audace Cerignola, che impatta 1-1 contro il Pescara allo stadio “Adriatico” nel ritorno della semifinale dei Playoff di Serie C, ma viene eliminato in virtù del pesante 1-4 dell’andata. Gli abruzzesi accedono alla finale, dove affronteranno la Ternana per un posto in Serie B.

La partita si apre con un buon ritmo e tante occasioni. Al 7’ è Valzania a sfiorare il vantaggio per il Pescara. Poco dopo, al 13’, Bentivegna calcia da sinistra ma spreca una ghiotta opportunità. Il Cerignola risponde con Tascone, che al 17’ colpisce la traversa con un colpo di testa su cross da fermo. È un segnale chiaro: i pugliesi ci credono.

Ma al 23’ sono i padroni di casa a sbloccare il match con Merola, bravo a infilare il portiere con un tocco di destro su assist di Moruzzi. Il Cerignola, però, non molla e trova il pareggio al 36’ con Salvemini, che insacca di testa su preciso cross di Tascone.

Nella ripresa, al 2’, Mc Jannet sfiora il raddoppio per gli ospiti. Al 12’ Achik prova la punizione, ma la mira è imprecisa. Al 14’ Meazzi va vicino al gol per il Pescara. Al 18’ episodio che compromette definitivamente le speranze dell’Audace: Ligi commette fallo su Valzania e viene espulso, lasciando i suoi in dieci.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Cerignola ci prova ancora con Volpe e D’Andrea, ma la porta difesa da Plizzari resiste. Al 28’ Tonin spreca una grande occasione per chiudere i conti per il Pescara.

Dopo il 4-1 dell’andata al “Monterisi”, il pareggio non basta ai pugliesi. Il Pescara si qualifica così per la finale, dove affronterà la Ternana, vittoriosa 3-1 al ritorno contro il Vicenza al “Liberati” dopo lo 0-0 dell’andata.

La doppia sfida per la promozione in Serie B si giocherà lunedì 2 giugno alle 21 al “Liberati” per l’andata, e sabato 7 giugno sempre alle 21 all’“Adriatico” per il ritorno. In palio, un solo posto tra i cadetti.