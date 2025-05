Serie C Girone C, Play Out: Camigliano torna a difesa del Foggia contro il Messina

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone C di Serie C, il Foggia ritrova il difensore Agostino Camigliano, squalificato per una giornata e ora nuovamente disponibile per la sfida di ritorno dei Play Out contro il Messina. L’appuntamento è per sabato 17 maggio alle 15 allo stadio “Zaccheria”.

Camigliano, pilastro della difesa rossonera, ha disputato finora 26 partite in questa stagione con il Foggia. La sua esperienza sarà fondamentale per i pugliesi, chiamati a difendere il pareggio a reti inviolate ottenuto all’andata al “San Filippo”. Grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare – diciassettesimo con 31 punti contro il diciottesimo posto e 25 punti del Messina – ai rossoneri basterà un altro pareggio per mantenere la categoria.

Il rientro di Camigliano arriva dopo una carriera ricca di esperienze: tra le squadre in cui ha giocato figurano Ancona, Pro Vercelli, Cosenza, Reggiana, Cittadella, Udinese, Juve Stabia, Trapani, Virtus Entella, Brescia (anche Under 19), Seregno e le giovanili del Brescia.

Per il Messina invece la posta in palio è altissima: servono i tre punti per evitare la retrocessione in Serie D e ribaltare il verdetto della stagione regolare.

La partita si preannuncia dunque intensa e decisiva, con il Foggia che punta sull’esperienza di Camigliano per blindare la difesa e conquistare la salvezza.