Serie A, Lecce: infortunio alla caviglia per Ante Rebic, salterà la sfida salvezza contro la Lazio

FRANCESCO LOIACONO - Brutta tegola per il Lecce in vista della decisiva sfida salvezza contro la Lazio: l’attaccante croato Ante Rebic ha riportato una distorsione alla caviglia durante il secondo tempo della partita vinta 1-0 contro il Torino al “Via del Mare”, valida per la 37ª giornata di Serie A. L’infortunio lo costringerà a saltare l’ultima gara di campionato in programma domenica 25 maggio alle 20:45 all’“Olimpico” di Roma.

Nel corso di questa stagione, Rebic ha collezionato 27 presenze con la maglia giallorossa, offrendo esperienza e qualità all’attacco salentino. Il suo apporto, però, non sarà disponibile nella sfida più importante dell’anno: contro i biancocelesti, il Lecce sarà infatti obbligato a vincere per ottenere la permanenza in Serie A.

Nella sua carriera, Rebic ha vestito le maglie di RNK Spalato, Fiorentina, Lipsia, Verona, Eintracht Francoforte, Milan, Besiktas, Vinjani e Imotski. A livello internazionale, ha indossato la maglia della Croazia per 42 volte con la nazionale maggiore, oltre ad aver collezionato presenze nelle selezioni Under 21, Under 20, Under 19 e Under 18.

L’assenza del croato rappresenta un’ulteriore sfida per il tecnico del Lecce, che dovrà trovare alternative valide per affrontare la Lazio e provare a centrare una salvezza ancora tutta da conquistare.