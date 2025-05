Serie C, Playoff: il Cerignola pareggia 2-2 con l’Atalanta U23 e vola in semifinale

FRANCESCO LOIACONO - Il Cerignola conquista la semifinale dei Playoff di Serie C grazie al pareggio per 2-2 contro l’Atalanta Under 23 al “Monterisi”, sfruttando il miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare. Dopo lo 0-0 dell’andata al “Gewiss Stadium” di Bergamo, il risultato maturato nel ritorno consente ai pugliesi di accedere al turno successivo della competizione.

La partita si è accesa sin dai primi minuti: al 2’, Cuppone sfiora il vantaggio per i padroni di casa. Al 12’, però, sono gli ospiti a colpire con Ceresoli, che firma l’1-0 con una potente conclusione di destro dai 20 metri. I nerazzurri sfiorano il raddoppio al 16’ con Vlahovic, mentre al 28’ Bianchini manca il bersaglio con un sinistro da buona posizione.

Nel secondo tempo, al 3’ Cuppone spreca una ghiotta occasione per il Cerignola. La reazione dei padroni di casa si concretizza al 24’ con Salvemini, che insacca con un tocco di destro su assist di Achik. Passano solo quattro minuti e al 28’ arriva il sorpasso gialloblù: Volpe, su un altro passaggio illuminante di Achik, batte il portiere con un preciso rasoterra mancino. Al 42’, però, l’Atalanta Under 23 ristabilisce la parità con Vavassori, bravo a girare al volo un cross di Panada.

Il 2-2 finale premia il Cerignola, che accede alla semifinale grazie al secondo posto conquistato nel girone C (67 punti), contro il quinto posto dei bergamaschi nel girone A (57 punti). La squadra pugliese affronterà ora il Pescara: l’andata si disputerà domenica 25 maggio al “Monterisi”, il ritorno è fissato per mercoledì 28 maggio allo stadio “Adriatico”.

Termina così l’avventura playoff per l’Atalanta Under 23, che si ferma al secondo turno nazionale.