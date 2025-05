Serie A, Lecce-Torino 1-0: Ramadani regala tre punti d’oro ai salentini, la salvezza è ancora possibile

- Ilbatte di misura ilallo stadio Via del Mare nella 37ª giornata di Serie A, grazie a un gol diad inizio ripresa. Una vittoria fondamentale per i giallorossi, che agganciano l’a quota 31 punti al terzultimo posto, mantenendo accesa la speranza salvezza fino all’ultima giornata.

Primo tempo equilibrato ma senza reti

I primi 45 minuti vedono entrambe le squadre creare occasioni da gol. Al 15’, Gineitis e Dembélé sfiorano il vantaggio per il Torino, mentre due minuti più tardi Baschirotto risponde per il Lecce con una deviazione pericolosa. Al 22’ è Krstovic a far tremare la difesa granata, ma senza fortuna. Sul finire di tempo, anche Vlasic (37’) e Helgason (42’) vanno vicini alla rete, ma il risultato resta fermo sullo 0-0.

Ramadani decisivo nella ripresa

Nemmeno il tempo di riprendere il gioco e il Lecce trova il gol: al 46’, Ramadani raccoglie un passaggio di Krstovic e lascia partire un destro preciso da fuori area che si insacca alle spalle di Milinkovic-Savic per l’1-0. Al 51’ Krstovic sfiora il raddoppio con un’altra conclusione insidiosa, mentre al 69’ Rebic spreca una buona chance per chiudere la partita. Nel finale, al 81’, Biraghi tenta la punizione, ma il tiro finisce alto.

Situazione in classifica

Con questa vittoria, il Lecce sale a 31 punti, alla pari con l’Empoli che ha vinto 3-1 sul campo del Monza, e tiene vive le speranze di permanenza in Serie A. La lotta salvezza si deciderà nell’ultima giornata. Il Torino, invece, resta a 44 punti, undicesimo in classifica, in compagnia dell’Udinese.

Prossimo turno decisivo

Per i salentini sarà ora fondamentale vincere l’ultimo match e sperare nei risultati favorevoli dagli altri campi. La permanenza in Serie A è ancora possibile, e la squadra di Gotti ha dimostrato di voler lottare fino all’ultimo minuto.