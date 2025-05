Sinner show davanti a Donnarumma: battuto Rinderknech in rimonta e con un ace finale

– Jannik Sinner conferma il suo status di numero 1 del mondo con una vittoria solida e spettacolare, conquistata davanti a un tifoso d’eccezione:, portiere della Nazionale e del PSG, che sabato affronterà l'Inter nella finale di Champions League. L’azzurro ha battuto il francesein tre set (6-4, 6-3, 7-5), nonostante un passaggio a vuoto nel terzo parziale che aveva acceso le speranze del pubblico di casa.

Partenza leggermente complicata per Sinner, che nel terzo game del primo set concede due palle break (15-40) al suo avversario. Ma il campione altoatesino non trema: annulla le occasioni con lucidità e resta avanti 2-1. Il set prosegue in equilibrio, fino al momento decisivo: break nel decimo gioco, che gli vale il 6-4 in 40 minuti.

Nel secondo set la musica cambia: Sinner alza l’intensità, strappa il servizio nel quarto game e lascia appena tre punti nei suoi turni di battuta, chiudendo il parziale per 6-3 con autorità.

Il terzo set si apre però con un inatteso blackout: Sinner perde subito il servizio e va sotto 3-0, poi 4-0, mentre Rinderknech – spinto dal pubblico e da un atteggiamento sempre più istrionico – sembra poter riaprire il match. Ma è un’illusione: il numero 1 del ranking ritrova subito il suo tennis, recupera entrambi i break e spegne l’entusiasmo del francese. Il break decisivo arriva sul 5-5 e Sinner va a servire per il match. Al primo match point, piazza un ace. Game, set, match.

Una vittoria che mostra ancora una volta la solidità mentale e tecnica di Sinner, in un match in cui ha saputo gestire i momenti di difficoltà con classe. E chissà se Donnarumma, dalla tribuna, non abbia preso ispirazione per la sfida che lo attende sabato.