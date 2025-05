Sinner show a Parigi: un 6-0, 6-1, 6-2 che vale gli ottavi e il record italiano nei Major

janniksin ig

PARIGI – Un’ora e 34 minuti. Tanto è bastato aper demolire il cecocon un perentorio, e prenotare il suo posto negli ottavi di finale del Roland Garros. Una vittoria che non solo conferma la straordinaria forma dell’azzurro, ma lo porta a eguagliarecon, diventando così

Un dominio che sorprende per la facilità, considerando che si trattava del terzo turno, contro un avversario insidioso, attualmente n.34 del mondo (con un best ranking da n.22). Lehecka avrebbe dovuto rappresentare il primo vero test dello Slam parigino per il n.2 del mondo, ma in campo c’è stata una sola storia: quella scritta da un Sinner atleticamente straripante, nonostante i due giorni precedenti passati a combattere un raffreddore.

Numeri da dominio assoluto

I dati parlano chiaro:

91 punti vinti contro i 45 dell’avversario

Solo 9 punti persi al servizio

31 vincenti e appena 9 errori gratuiti

Sinner ha dominato su ogni fronte, dal servizio alla risposta, con una velocità di piedi che ha fatto dimenticare qualsiasi incertezza legata alla condizione fisica. Una prestazione brillante che, per durata, rappresenta la seconda vittoria più rapida della sua carriera in uno Slam, dietro solo al successo in 1h30 contro Cerundolo a Wimbledon 2023.

Costanza da campione

Jannik centra così gli ottavi di finale in uno Slam per la 16ª volta in carriera, e la 15ª negli ultimi 16 Major disputati. Ma c’è di più: è l’unico giocatore ad aver raggiunto gli ottavi negli ultimi otto Slam consecutivi, a conferma di una regolarità da fuoriclasse assoluto.

Ad attenderlo per un posto nei quarti c’è ora Andrey Rublev, che ha beneficiato del ritiro per infortunio di Arthur Fils (problema alla schiena). Un incrocio che ha il sapore della rivincita: l’ultimo scontro diretto tra i due risale infatti agli ottavi di finale di Cincinnati 2024, con Rublev vincitore.

Imbattibile contro i “non big”

Da allora, Sinner ha costruito un record impressionante. Dalla sconfitta con Lajovic a Cincinnati 2023, nel giorno del suo 22° compleanno, il campione altoatesino ha messo insieme 64 vittorie e nessuna sconfitta contro giocatori fuori dalla Top 20. Il suo bilancio da Cincinnati 2024 è un mostruoso 43-2, con le sole sconfitte arrivate contro Carlos Alcaraz a Pechino e a Roma.

Verso la gloria

A Parigi Sinner continua a correre, consapevole di avere tutto: tecnica, tenuta mentale, solidità atletica e numeri da top player. Il suo Roland Garros è ancora lungo, ma la direzione è chiara: i quarti sono l’obiettivo immediato, la finale non è più un sogno, e il titolo… un traguardo sempre più concreto.