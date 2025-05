Un’araba fenice di fiori e piume per dire no alla violenza di genere: Leverano in Fiore inaugura con un messaggio forte di legalità

LEVERANO – Si è aperta con un potente simbolo di rinascita e impegno civile la 42ª edizione di, la storica rassegna internazionale dedicata all’arte floreale e alla cultura della terra. Il taglio del nastro, avvenuto ieri sera nel cuore del centro storico, ha visto la partecipazione del, accompagnato da tutti i membri del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in un segno di sostegno istituzionale a un evento sempre più legato ai temi della legalità e della cittadinanza attiva.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Leverano in Fiore con il contributo del gruppo giovani, dell’amministrazione comunale e del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ha scelto quest’anno di lanciare un messaggio forte contro la violenza di genere. A testimoniarlo, una delle installazioni floreali più suggestive: un’araba fenice composta da piume e fiori del paradiso, realizzata dal team della Ivan Begh Floral School in collaborazione con la Prefettura di Lecce. L’opera, esposta tra le vie della cittadina, rappresenta la forza e la rinascita delle donne vittime di violenza, trasformando l’arte floreale in uno strumento di sensibilizzazione sociale.

Arteflorando: la sfida internazionale dei maestri del fiore

Nel vivo della manifestazione, oggi si accendono i riflettori su Arteflorando, il prestigioso concorso internazionale che coinvolge floral designer provenienti da 14 Paesi: Italia, Bulgaria, Armenia, Giappone, Kazakistan, Messico, Croazia, Ucraina, Lettonia, Moldavia, Polonia, Slovenia, Stati Uniti e altri ancora. Gli artisti si sfideranno nella creazione di opere ispirate ai quattro elementi della natura – aria, acqua, fuoco e terra – e in un’ulteriore prova a tema segreto.

A valutare i lavori sarà una giuria tecnica presieduta da Marios Valianos, che assegnerà i premi ai vincitori nel corso della serata. Contestualmente, verranno anche proclamati i migliori allestimenti del concorso Leverano in Fiore, che coinvolge oltre 300 aziende florovivaistiche locali, cuore pulsante del distretto floricolo salentino.

Sicurezza e partecipazione: un evento a misura di comunità

La manifestazione, che si concluderà lunedì sera, si prepara ad accogliere migliaia di visitatori. Per garantire il pieno rispetto delle opere esposte e la sicurezza dei partecipanti, l’organizzazione ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione Poliziotti in Pensione, i cui membri saranno presenti nel centro storico per prevenire eventuali atti vandalici e assicurare una fruizione serena e partecipata dell’evento.

Un fiore per la legalità e la bellezza condivisa

Leverano in Fiore si conferma così non solo una vetrina di eccellenza per l’arte florovivaistica internazionale, ma anche un’occasione di riflessione e impegno civile, capace di coniugare bellezza, cultura e responsabilità sociale. L’araba fenice che si staglia tra le vie del borgo è il simbolo perfetto di questa edizione: fragile ma potente, poetica e politica, capace di parlare al cuore e alla coscienza collettiva.