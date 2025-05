Bisceglie 31 maggio 2025, Inaugurazione nuovo presidio di legalità in Piazza delle Capitanerie di Porto

ANTONIO SPERANZA - BISCEGLIE (BT) - Un nuovo presidio di legalità a Bisceglie, nell’anno del 40° anniversario della morte di Sergio Cosmai. - Un nuovo presidio di legalità a Bisceglie, nell’anno del 40° anniversario della morte di Sergio Cosmai.





Stamattina, con il Col. Galasso, il Magg. Trotta e il Ten. Rundo, insieme alla Prof.ssa Tiziana Palazzo, abbiamo presentato il punto di stazionamento dell’Arma dei Carabinieri, in Piazza delle Capitanerie di Porto. Servirà a garantire un ulteriore pattugliamento a piedi del porto e della litoranea in estate, quando la nostra popolazione aumenta sensibilmente per la presenza di tanti turisti.





Continuiamo a lavorare ogni giorno per la sicurezza. Nell'occasione abbiamo voluto rivolgere anche un ringraziamento pubblico all’Appuntato Scelto Francesco Marcone, che lo scorso 21 aprile, benché fosse fuori dal servizio, è intervenuto con prontezza e coraggio salvando la vita a un ragazzo in difficoltà. Un gesto che denota senso del dovere, professionalità e umanità. Bravo Francesco, sei un esempio da seguire per tutti.





Interviste al Colonnello MASSIMILIANO GALASSO (Comando Provinciale Carabinieri di Bari), all'Appuntato Scelto FRANCESCO MARCONE e al dott. ANGELANTONIO ANGARANO (Sindaco di Bisceglie). Interviste, riprese e montaggio a cura di ANTONIO SPERANZA. Qui sotto il video.