Sport e inclusione: presentate le edizioni 2025 di “Io corro con te” e “Io corro con te… e per te”

– Due giornate all’insegna dello sport, dell’inclusione e della partecipazione collettiva: sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 tornano gli attesissimi appuntamenti con, manifestazioni organizzate dallacon il patrocinio dele il sostegno di numerose realtà istituzionali e associative.

La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina nella splendida cornice della Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti degli enti promotori.

Un evento unico in Italia: la corsa per non vedenti e ipovedenti

La grande novità del weekend sarà, ancora una volta, la seconda edizione di “Io corro con te… e per te”, la corsa riservata a persone non vedenti e ipovedenti, unica nel suo genere in Italia. L’appuntamento è per sabato 10 maggio alle ore 18.00, con partenza e arrivo nel piazzale antistante la Basilica di San Giuseppe. Il percorso si snoderà per 9 chilometri lungo la litoranea di Bisceglie, con la partecipazione di 50 atleti provenienti da 12 regioni italiane, affiancati dalle loro guide sportive.

A testimoniare lo spirito e i valori dell’iniziativa, sarà madrina d’eccezione Annalisa Minetti, celebre cantante e atleta paralimpica plurimedagliata, esempio virtuoso di come sport e disabilità possano fondersi in un percorso di crescita e inclusione. Ad allietare la manifestazione anche la voce della cantautrice tranese Federica Paradiso.

Il “serpentone colorato” della domenica

Domenica 11 maggio sarà invece la volta della storica “Io corro con te”, giunta alla decima edizione, che vedrà centinaia di partecipanti animare la litoranea biscegliese in una corsa non competitiva da 6 chilometri, con partenza dalla suggestiva Conca dei Monaci. Un evento sempre più atteso e partecipato, una vera e propria festa collettiva dello sport aperta a tutti.

Novità dell’edizione 2025 sarà la possibilità di ritirare le maglie gara già il sabato pomeriggio, a partire dalle ore 17, presso il village allestito nel piazzale della Basilica di San Giuseppe. Le maglie, quest’anno di colore verde, porteranno un omaggio speciale a Sergio Cosmai, nel quarantennale della sua tragica scomparsa per mano della mafia: la sua effige sarà raffigurata sulle t-shirt ufficiali dell’evento.

Le istituzioni: “Un messaggio positivo che parte da Bisceglie”

«Sarà un’edizione davvero speciale – ha dichiarato Mauro Sasso, presidente di ASD Bisceglie Running –. L’inclusione dei non vedenti e ipovedenti si è rivelata una scelta vincente. La partecipazione di atleti da tutta Italia, il coinvolgimento di personalità come Annalisa Minetti e Federica Paradiso, danno un valore ancora più profondo al nostro progetto. Un ringraziamento sincero al Sindaco, al Garante dei disabili e a tutti i nostri partner».

Il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha sottolineato: «Siamo felici di ospitare e supportare una manifestazione che cresce ogni anno e che unisce sport, socialità e impegno civile. Lo sport è un linguaggio universale che unisce e abbatte le barriere, e Bisceglie si conferma città sensibile e accogliente».

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il Presidente FIDAL Puglia Eusebio Haliti e l’Assessore allo Sport Maurizio Di Pinto, ribadendo il valore educativo e culturale dell’iniziativa.

Una rete di collaborazioni per un evento corale

Entrambe le giornate sono rese possibili grazie al contributo di importanti realtà istituzionali e associative: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Comitato Italiano Paralimpico Regione Puglia, Garante dei Diritti dei Disabili Regione Puglia, APRP, FISPES, CONI Puglia, FIDAL Puglia, Bisceglie Approdi, Universo Salute – Opera Don Uva, Confcommercio Bisceglie e Pro Loco Bisceglie.

Due giornate per vivere lo sport in tutte le sue forme, con il cuore, con le gambe e con lo spirito, in una Bisceglie che si fa portavoce di inclusione, solidarietà e speranza.