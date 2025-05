“Su i calici rosa!”: dal 29 maggio al 1° giugno torna La Vieste en Rose

Vieste si prepara a tingersi di rosa. Dal 29 maggio al 1° giugno, il borgo marinaro del Gargano ospiterà la sesta edizione de La Vieste en Rose, la manifestazione dedicata al vino rosato che ogni anno attira appassionati, esperti e curiosi da tutta Italia e oltre. Presentata oggi nella sede della Presidenza della Regione Puglia, la kermesse si conferma uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico nazionale e internazionale.

Un festival globale del rosato

Oltre 200 cantine partecipanti, provenienti da ogni angolo del mondo: Francia, Germania, Austria, Grecia, Cile, Colombia, Spagna, Moldavia, Turchia, Slovacchia e naturalmente Italia, con un’ampia rappresentanza pugliese. La Vieste en Rose è molto più di una degustazione: è un viaggio sensoriale nel mondo del rosato, tra calici, racconti, musica, sapori e atmosfere uniche, il tutto incorniciato dallo splendido centro storico di Vieste, che per l’occasione si vestirà a tema, con installazioni luminose e allestimenti immersivi.

Degustazioni, cultura e intrattenimento

Ai banchi d’assaggio, il pubblico potrà esplorare le diverse sfumature del rosato, dialogare con i produttori, confrontarsi con esperti del settore. Il programma prevede masterclass, seminari e talk, guidati da più di cinquanta professionisti tra enologi, giornalisti e tecnici internazionali, per approfondire le caratteristiche e le potenzialità di un vino sempre più amato e versatile.

“Quando nacque La Vieste en Rose, l'obiettivo era dare dignità al rosato. Oggi è un evento di riferimento” – ha dichiarato Giuseppe Gentile, Regional Category Manager Wine Partesa Nord Est-Adriatico – “e vogliamo diventare il più grande evento italiano dedicato a questo vino”.

Un evento che unisce territori, persone e passioni

Promossa da Partesa, leader nella distribuzione nel canale ho.re.ca., e sostenuta con convinzione dal Comune di Vieste, La Vieste en Rose si è evoluta in un progetto culturale e turistico dal forte respiro internazionale, supportato da partner come ICE e Concours Mondial de Bruxelles. La manifestazione valorizza il rosato come simbolo identitario della Puglia, ambasciatore dei suoi paesaggi, dei suoi sapori e della sua accoglienza.

“Vieste si conferma capitale del turismo enogastronomico” – ha sottolineato Graziamaria Starace, Assessore al Turismo – “offrendo esperienze autentiche e coinvolgenti per tutti i visitatori”.

Non solo vino: musica, food e bellezza

Ogni sera il centro storico si trasformerà in un palcoscenico diffuso, tra artisti di strada, concerti live, performance itineranti e una grande festa finale sotto le stelle. L’esperienza sarà arricchita dal coinvolgimento dei ristoratori locali, che proporranno menu a tema in perfetto abbinamento con i vini rosati, e dalla presenza di produttori Slow Food, per un itinerario gastronomico che celebra la qualità e la sostenibilità del Made in Italy.

“Il rosato è un vino che unisce, racconta tradizione e passione. Il nostro obiettivo è creare un evento che sia anche un’esperienza di condivisione e cultura” – ha spiegato Maurizio Altomare di Studio360, partner organizzativo.

Un brindisi all’estate

“Sono eventi come questo che fanno scoprire al grande pubblico le mille sfumature del rosato” – ha dichiarato Enzo Scivetti, docente e consulente enogastronomico – “un vino che cresce in consumo e considerazione”.

“Il rosato è entrato nel cuore delle persone, grazie alla sua versatilità. Vieste è la cornice ideale per celebrarlo” – ha concluso Massimo Di Cintio, giornalista enogastronomico.

Come partecipare

Partecipare è semplice: basta acquistare il ticket su www.laviesteenrose.com. A partire dalle ore 19 del 1° giugno, sarà possibile ritirare calice, portacalice e pass degustazione presso gli info point nel centro storico.

🍷 La Vieste en Rose 2024

📍 Vieste (FG), centro storico

🗓 Dal 29 maggio al 1° giugno

🎫 Info e ticket: www.laviesteenrose.com

👉 Un brindisi al rosato. Un brindisi alla Puglia. Un brindisi all’estate.