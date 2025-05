Taekwondo ITF, successo internazionale per la Barletta Challenge Cup 2025

BARLETTA – Oltre 600 atleti provenienti da sette nazioni hanno animato il Paladisfida “Mario Borgia” di Barletta nelle giornate del 24 e 25 maggio in occasione della Barletta Challenge Cup 2025, uno degli eventi di Taekwondo ITF più prestigiosi del panorama internazionale.

A rendere ancora più significativo il torneo – oltre al livello tecnico elevatissimo – è stato l’eccezionale montepremi da 10.000 euro, un unicum mondiale per questa disciplina, pensato per valorizzare l’impegno e il talento degli atleti.

Trionfi azzurri e spettacolo in pedana

Protagonisti assoluti tra i vincitori premiati Monica Dilernia di Barletta, nella categoria -52 kg, e Luigi Catto di Trinitapoli, nella +92 kg, che hanno emozionato il pubblico con performance di altissimo livello tecnico e grande intensità agonistica.

«La Challenge Cup nasce con l’intento di offrire a tutti la possibilità di vivere un evento di altissimo livello tecnico – ha dichiarato Ruggiero Lanotte, presidente nazionale Fitsport Italia e vicepresidente europeo EITF –. Il nostro obiettivo è far crescere il taekwondo italiano attraverso il confronto internazionale e lo spirito di inclusione sportiva».

Una macchina organizzativa di successo

La riuscita dell’edizione 2025 è frutto di una sinergia consolidata tra Fitsport Italia, Opes Bat e Federico II di Svevia, tre realtà impegnate ogni anno a garantire un evento accessibile, formativo e di altissimo livello.

Determinante anche il contributo della Wave Productions per la gestione tecnica e multimediale e il supporto istituzionale del Comune di Barletta, che ha confermato la sua vocazione all’accoglienza sportiva internazionale.

Verso il Mondiale di Jesolo

Per la nazionale italiana, la Barletta Challenge Cup ha rappresentato un banco di prova in vista dell’ITF World Championship in programma a Jesolo dal 3 al 13 ottobre 2025.

«Barletta è stato il test ideale – ha spiegato Giuseppe Lanotte, commissario tecnico della nazionale –. Le risposte ottenute sul piano tecnico e organizzativo ci indicano che siamo sulla strada giusta per arrivare competitivi al Mondiale».

Una vetrina per l’Italia del Taekwondo

Con il successo di pubblico, l’elevato standard tecnico e l’eccezionale organizzazione, la Barletta Challenge Cup 2025 si conferma evento di riferimento nel calendario internazionale ITF, rafforzando il ruolo dell’Italia come protagonista della scena mondiale in vista dell’attesissimo appuntamento iridato di Jesolo.