Doppio tentativo di suicidio a Bari: attimi di paura sulla SS16 e in via Amendola

Mattinata di tensione e paura a Bari, dove si sono verificati due distinti episodi che hanno visto protagonisti due giovani in situazioni di grave disagio.

Il primo episodio si è verificato nei pressi del quartiere San Pasquale, dove un ragazzo si è lanciato dalla SS16, finendo in un giardino privato sottostante. L’impatto è stato violento, e sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118. Al momento non si conoscono le condizioni cliniche del giovane, trasportato d’urgenza in ospedale.

Poco dopo, un altro allarme è scattato in via Amendola, nei pressi dell’autosilo, dove un secondo ragazzo è stato visto penzolare nel vuoto, minacciando di lanciarsi. Decisivo l’intervento di un passante, allertato dalle grida disperate della fidanzata del giovane: è riuscito a raggiungerlo e a trarlo in salvo pochi istanti prima del gesto estremo.

Due episodi che scuotono profondamente la città e accendono i riflettori sull’urgenza di interventi concreti per la salute mentale, soprattutto tra i più giovani. La speranza è che entrambi possano ricevere al più presto il sostegno necessario per superare questo momento di profonda fragilità.