Teatro e solidarietà, in mille per “Corpi Leggeri”: successo per lo spettacolo di beneficenza promosso da Lilt Bari

BARI - Un lungo e caloroso applauso ha caratterizzato il finale di “Corpi leggeri”, lo spettacolo teatrale di beneficenza promosso dalla Lilt Bari e tenutosi lunedì scorso nel grande auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza, intitolato al Capitano pilota Paolo Mancini.Prodotta dalla compagnia teatrale “Animalenta”, fondata da artiste donne nel 2014 sotto forma di cooperativa, attraverso il bando Nidi – Fondo di sostegno per le nuove iniziative di impresa promosso dalla Regione Puglia, la rappresentazione si è snodata lungo un percorso di vita caratterizzato da una dolorosa diagnosi di tumore improvvisa che ha diviso l'esistenza di una donna, madre di tre figli, in un "prima" e in un “dopo”.Si può rendere universale un’esperienza personale? Si è chiesta l’esperta autrice e regista Ilaria Cangialosi, diplomatasi vent’anni fa all’Emilia Romagna Teatro Fondazione, in scena con la brillante attrice Rossana Cannone, diplomatasi nel 2020 alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, accademia d’arte drammatica di Milano.Sul palco le ispiratissime Ilaria e Rossana, per oltre un’ora, sono diventate due vasi comunicanti, corpo e mente, in lotta tra loro e hanno accompagnato i tantissimi spettatori, ospiti della Lilt Bari e rappresentanti della Guardia di Finanza, in un viaggio che è durato tutta una vita perché “il cancro non è che una parte, una piccolissima parte del tutto” dove paure, sogni, gioie, ricordi si sono intrecciati in un percorso di cura, in cui l'umanità dei medici ha fatto la differenza.Lo spettacolo è stato introdotto dagli interventi incentrati sull’importanza della prevenzione del Comandante della Legione Allievi della Guardia di Finanza, Generale Marco Lainati, del Presidente nazionale della Lilt, professor Francesco Schittulli e del Presidente della Lilt Bari, avvocato Marisa Cataldo.L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Panificatori della provincia di Bari, che ha curato l’allestimento di un’area per la degustazione di prodotti tipici da forno (molto apprezzati), e il Rotary Club Bari Castello.Hanno partecipato alla serata anche le delegazioni degli studenti dell’I.P. Ettore Majorana, dell'I.C. Nicola Zingarelli, dell' I.I.S.S. Gorjoux-Tridente-Vivante e del Liceo Classico “Socrate” impegnati con la Lilt Bari sul territorio e per il progetto nazionale ‘Guadagnare salute con la Lilt’. Gli studenti, coordinati dagli insegnanti, hanno ‘vissuto’ l’evento dedicandosi all’accoglienza degli ospiti e realizzando un servizio fotografico e un videoreportage.