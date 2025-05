TEDxPutignano 2025: al Teatro Comunale protagonisti innovazione, arte e scuola

PUTIGNANO - Sabato 17 maggio il Teatro Comunale di Putignano ha ospitato la quinta edizione del, evento che anche quest’anno ha acceso i riflettori su idee capaci di generare cambiamento, promuovendo pensiero critico, innovazione e impatto sociale positivo.

Il tema scelto per il 2025 è stato “Abitare”, parola simbolica che richiama la necessità di affrontare con consapevolezza e responsabilità la complessità e la fragilità del nostro tempo. Nove speaker si sono alternati sul palco con altrettanti talk, offrendo visioni, stimoli e riflessioni sul significato profondo del “vivere” i luoghi, le relazioni e le sfide contemporanee.

A dare forma concreta a questo spirito è stato il contributo del Visual Artist Mauro Maurizio Palumbo, che ha curato l’allestimento scenografico, realizzato in collaborazione con gli studenti dell’indirizzo meccanico dell’IIS Da Vinci-Agherbino, guidati dai docenti Donato Pugliese e Chiara Treglia.

Elemento centrale della scenografia una grande X rossa tridimensionale in acciaio, alta 2,5 metri, simbolo iconico dei TEDx, progettata e realizzata dagli studenti delle classi 3^D e 5^D. Un oggetto pensato per essere in armonia con lo spazio scenico e capace di incarnare la tematica dell’abitare come presenza concreta e visibile. L’apertura dell’evento ha visto l’accensione simbolica della “X”, segnale dell’inizio del TEDxPutignano 2025.

Ma il contributo degli studenti non si è fermato qui. La classe 5^D ha anche progettato e stampato in 3D uno dei gadget presenti nella gift bag distribuita ai partecipanti, dimostrando competenza tecnica, creatività e spirito di collaborazione.

La sinergia tra TEDxPutignano e l’IIS Da Vinci-Agherbino è un esempio virtuoso di come il mondo della scuola possa dialogare con quello degli eventi culturali, offrendo agli studenti esperienze formative di alto livello e al territorio occasioni concrete per valorizzare le eccellenze locali.

Un’edizione che ha confermato ancora una volta quanto abitare un’idea, uno spazio o una comunità significhi anche prendersene cura, contribuendo con passione e impegno alla sua crescita.