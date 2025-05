Serie A, il Lecce sfiderà la Lazio all' Olimpico

Nel Lecce l’allenatore Marco Giampaolo dovrà rinunciare a Gaby Jean e a Marchwinski infortunati e a Morente squalificato. Giocheranno come esterni Ramadani ed Helgason, regista Karlsson, in attacco Krstovic e Pierotti.





Nella Lazio il tecnico Marco Baroni non avrà a disposizione Patric, Lazzari e Basic per problemi muscolari. Agiranno sulle fasce Rovella e Vecino, trequartista Castellanos, in avanti Pedro e Zaccagni. Arbitrerà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Nell’ ultimo precedente nella massima serie a Roma il 14 gennaio 2024 vinse la Lazio 1-0 e la rete decisiva per il successo dei biancocelesti fu realizzata al 13’ del secondo tempo da Felipe Anderson.

Il Lecce sfiderà domani alle 20,45 la Lazio all’ “Olimpico” nella trentottesima e ultima giornata di Serie A. I salentini dopo la vittoria 1-0 contro il Torino al “Via del Mare” dovranno vincere per ottenere la salvezza. I biancocelesti reduci dal pareggio 2-2 contro l’ Inter al “Meazza” cercheranno il successo per qualificarsi alla Champions League, all’ Europa League o alla Conference League.