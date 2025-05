Torna a Barletta il Festival “Azioni in Danza”: dal 6 al 18 maggio 2025 la XII edizione dedicata al tema “Rituale – Connessione e Solitudine”

BARLETTA – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il, giunto alla sua, che dalanimerà ladi Barletta con un ricco programma di spettacoli, incontri e laboratori. Punto di riferimento nazionale per la, il progetto è sostenuto dale curato dain collaborazione con il, l’, con il

L’edizione 2025 si sviluppa intorno al tema “Rituale – Connessione e Solitudine”, un invito a riflettere sul rapporto tra relazioni umane, fisicità e mondo digitale, attraverso il linguaggio potente e simbolico del corpo in movimento.

Un cartellone ricco e internazionale

Il Festival ospiterà 12 spettacoli di compagnie italiane e internazionali, 2 lecture gratuite, 2 workshop con Olimpia Fortuni, 2 eventi speciali fuori abbonamento e uno spettacolo per bambini e famiglie che chiuderà la rassegna.

Tra gli artisti in scena:

Roberto Castello (ALDES) con Il sesso degli angeli (6 maggio)

Mauro Astolfi e Spellbound con A Better Place (9 maggio)

Luna Cenere con Mercurio (11 maggio)

Adriano Bolognino (Körper) con Gli amanti (16 maggio)

Francesca Santamaria (CodedUomo) con Good Vibes Only (10 maggio)

Olimpia Fortuni (Sosta Palmizi) con Fine (10 maggio)

Stefania Tansini (Nanou) con L’ombelico dei limbi (15 maggio)

Collettivo KRASS con Sonora (13 maggio)

Mariangela Di Santo (B-ped) con Klore (17 maggio)

Incontri e approfondimenti

Il Festival include due lecture gratuite:

L’8 maggio: Michela Laporta esplorerà la contaminazione tra arti visive e danza

Il 14 maggio: Francesca Beatrice Vista approfondirà la storia e la filosofia della danza contemporanea tra gli anni ’50 e ’80

Evento di chiusura per famiglie

Il 18 maggio chiuderà la rassegna lo spettacolo per bambini e famiglie PerAria, una coproduzione Sosta Palmizi – I Nuovi Scalzi. Un’esperienza immersiva tra suoni, corpi e poesia pensata per risvegliare lo stupore e la leggerezza nei più piccoli.

Un festival in continua evoluzione

Nato nel 2011 dal desiderio di valorizzare i lavori dei giovani danz-autori e coreografi di ricerca, “Azioni in Danza” è oggi una realtà riconosciuta a livello nazionale. Curato da Stefania D’Onofrio, diplomata al corso triennale di Teatrodanza della Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano, il Festival si distingue per la sua capacità di coinvolgere nuovi pubblici, portando la danza anche fuori dai teatri, in spazi alternativi e inusuali, più vicini alla quotidianità delle persone.

Per consultare il programma completo:

🔗 www.pugliaculture.it/rassegna/festival-azioni-in-danza-2025-xii-edizione

“Azioni in Danza” è più di una rassegna: è un progetto culturale che continua a generare dialogo, riflessione e bellezza, attraverso il corpo e le sue infinite possibilità espressive.