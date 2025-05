Crolla una palazzina in ristrutturazione a Magliano: quattro operai feriti, non sono in pericolo di vita

CARMIANO – Momenti di grande paura questa mattina a, frazione dinel Salento, dove unain, travolgendo quattro operai che stavano lavorando all'interno del cantiere.

I vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto con diverse squadre e unità cinofile, sono riusciti a estrarre i lavoratori rimasti sotto le macerie. Tutti e quattro sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportati in ospedale con ambulanze. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi, stando alle prime informazioni diffuse dalle autorità sanitarie.

La dinamica del crollo è ancora al vaglio degli inquirenti, che nelle prossime ore cercheranno di stabilire le cause dell’incidente. La zona è stata messa in sicurezza e transennata per consentire le operazioni di rilievo e verifica statica degli edifici vicini.

Sul posto anche i carabinieri, la polizia locale e tecnici dell’Asl e dell’Ispettorato del lavoro, che dovranno accertare il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere. Secondo alcune testimonianze raccolte tra i residenti, il crollo è stato preceduto da un forte boato, avvertito in tutta la zona.

Il sindaco di Carmiano ha espresso vicinanza ai lavoratori coinvolti e ha annunciato che seguirà da vicino l’evolversi della vicenda.